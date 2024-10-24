Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli"

Geniş Video İzle

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli" Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip...

24.10.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli. Gerek uluslararası gerekse de ulusal düzenlemelere bakıldığında, emeklilerin sendika kurmasının yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yok" dedi.

Memur-Sen tarafından, emeklilerin sendikal örgütlenme hakkı çerçevesinde uzman akademisyenlerin katılımıyla yargı kararları, genel hukuk prensipleri, uluslararası normlar ve ülke uygulamaları bağlamında ele alınacağı 'Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı' Paneli gerçekleştirildi.

Panelin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yalçın, Türkiye'de 2,5 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 16 milyon emekli bulunduğunu söyleyerek, emeklilerin mali yönden çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Memur emeklilerin toplu sözleşmeden etkilendiğini fakat toplu sözleşmeyi etkilemelerinin söz konusu olmadığını ve sendikalara üyeliklerinin devam etme haklarının olmadığını söyleyen Yalçın, bunun çok büyük bir çarpıklık olduğunu söyledi.

"Seyyanen iyileştirmenin emeklilere verilmemiş olması emeklilerin 15 bin lira geriden takip etmesini sağlıyor"

Memurlara verilen seyyanen zammın, emekli memurlara verilmediğini aktaran Yalçın, "Kamu görevlilerine verilen ve ek göstergeye bağlanarak her yıl artırılan, seyyanen iyileştirme olan 8 bin 77 liranın emeklilere verilmemiş olması, bugün emeklilerin 15 bin lira geriden takip etmesini sağlıyor. Bu açıdan burada bir sorun var. Bu sorunun aşılması gerekiyor. Mevcut kamu görevlilerinin de bir an önce tüm ücretleri emekli keseneğine tabii tutularak emeklilikte ücretlerin düşmemesini sağlanması gerekiyor, tıpkı işçilerde olduğu gibi" şeklinde konuştu.

"Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli"

Emeklilerin örgütlenmekten başka seçenekleri olmadığını belirten Yalçın, "Kanundaki kısıtlama, bu haliyle Anayasa'nın 51'inci maddesinin ruhuna, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı gibi ILO'nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerine de aykırı. Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli. Gerek uluslararası gerekse de ulusal düzenlemelere bakıldığında, emeklilerin sendika kurmasının yasak olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yok. Bir şey yasak değilse serbesttir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in önemli bir konuda çalışma yürüttüğünü belirterek, insanların emekliliklerini haysiyetli bir biçimde geçirmelerinin önemli bir sosyal değer olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Alpay Hekimler, Çebi Buğdaycı, Doç. Dr. Melike Özge, Doç. Dr. Canan Erdoğan, Dr. Esra Özen'in katılımıyla 'Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli' düzenlendi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli"
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Yalçın, Memur Sen, Sendika, Ekonomi, Memur, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Emeklilerin fiili çalışma içinde olmamaları, onların sendika hakkına sahip olmayacakları anlamına gelmemeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.