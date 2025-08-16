Memur-Sen\'den Antalya\'da Protesto Eylemi

Memur Sen Antalya Temsilciliği kamu işveren heyetinin sunduğu ikinci teklifin ardından Konfederasyonun talimatıyla Kapalı Yol havuzbaşında Çadır kurup pankartlar açarak zam teklini protesto etti.

Kapalı yol Havuzbaşı'nda toplanan Memur Sen üyeleri, çadır kurdu ve açtıkları döviz ve pankartlarla kamu işverenini protesto etti. Çadırlı protestoya Memur Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı. Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu işveren heyetinin ikinci teklifinin de ilk teklif gibi gelirde adaleti sağlayacak ve alım gücünü koruyacak nitelikte olmadığını belirterek Çadır eylemi ile eylem sürecini başlattıklarını söyledi. Miran, Pazartesi günü de Ankara'da geniş katılımla miting gerçekleştirileceğini belirtti.

Taban aylığa 1000 TL artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan Toplu Sözleşme ile ilgili yaptığı görüşmenin ardından Memur Sen tüm Türkiye'de eylem kararı aldı. Kamu İşveren Heyeti ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan ikinci teklifte ilk teklife ek olarak sadece memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

Çadır kurup pankart açtılar

Yaşanan bu gelişmenin ardından Memur Sen Genel Merkezi'nin talimatı ile acil eylem kararı alındı. Karar sonrası Antalya'da Kapalı yol Havuzbaşı'nda toplanan Memur Sen üyeleri, çadır kurdu ve açtıkları döviz ve pankartlarla kamu işverenini protesto etti. Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu işveren heyetinin ikinci teklifinin de ilk teklif gibi gelirde adaleti sağlayacak ve alım gücünü koruyacak nitelikte olmadığını belirterek Çadır eylemi ile eylem sürecini başlattıklarını söyledi.

"Yeni teklif ivedilikle sunulmalıdır"

Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu'nun 12.08.2025 tarih ve 101 sayılı karına istinaden 81 ilde iş bırakma eylemlerinin yapılacağını kaydeden Başkan Miran yaptığı açıklamada; "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti tarafından zam teklifi, çalışanların ekonomik şartların ağırlaştığı, enflasyon oranlarının yükseldiği bir dönemde, yaşam standartlarını korumakta yetersiz kalmaktadır. Mevcut enflasyonist ortamda, kamu görevlilerinin yaşadığı mali kayıpların telafisi zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, gelirde adaleti sağlayacak, alım gücünü koruyacak yeni bir teklifin Kamu İşveren Heyeti tarafından ivedilikle sunulması gerekmektedir." dedi

Başkan Miran; "Kamu görevlilerinin refahını artırmayıp emekçiyi ve emekliyi yok sayan; akla, vicdana ve hakkaniyete sığmayan bu teklifin revize edilmesi, kamu görevlilerinin mali, özlük ve sosyal haklarının korunması ve taleplerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesi amacıyla sendikamız tarafından Kapalı yol havuzbaşında 'Memur/Emekli Nöbette' Eylem Çadırı kurulmasına karar verildi. 18 Ağustos Pazartesi günü ise saat 14: 30'da Ankara Anadolu Meydanında üyelerin katılımıyla miting düzenlenmesi ve yürüyüş gerçekleştirilmesine aynı zamanda Türkiye genelinde, hizmet kolundaki tüm kamu görevlileri tarafından iş bırakma eylemi yapılmasına karar verildi" sözlerini sarf etti.

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti. Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi. - ANTALYA