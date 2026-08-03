Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz - Son Dakika
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Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Trump\'ın müzakere sözlerine İran\'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile görüşmeler yarın öğleden sonra (pazartesi) başlıyor" sözlerine Tahran yönetiminden yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin bugün başlayabileceğini söylemesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD İLE MÜZAKERE HALİNDE DEĞİLİZ"

Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."

Mevcut durumda arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu, Katar'ın ise arabuluculuk çalışmalarına destek verdiğini belirten Bekayi, Çin'in bölgede çatışma ve güvensizliğin artmasından endişe duyduğunu ve durumun daha fazla kötüleşmemesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

ABD BÖLGE ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

İran'a yönelik "saldırgan tutumun" ancak güç ve caydırıcılıkla engellenebileceğini söyleyen Bekayi, ABD'nin yalnızca İran'ın değil, bölgedeki tüm ülkelerin de güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri üslerini kullanmasının istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarına ilişkin ise "Biz İranlı olarak kalalım. Kendi ahlakımız var. Başkalarının kötü sözlerini örnek alacağımızı düşünmüyorum." dedi.

UKRAYNA'NIN İRAN GEMİSİNE SALDIRMASI

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye yönelik saldırısı hakkında da konuşan Bekayi, Ukraynalı yetkililerin olayın kasıtlı olmadığını söylediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin farklı yönde açıklamalar yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın, bu olayın kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarını doğrulayacak bir adım atıp atmayacağını görmek için bekliyoruz. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sondakika.2709 sondakika.2709:
    Amerika İran’ın bir çok hakim olduğu konuyu kendi devrini almak istiyor. buradan bir kazanç elde etmek istiyor 0 0 Yanıtla
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