Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki - Son Dakika
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Ekonomi

Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki

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Memur ve emeklinin yeni maaş zammının belli olması üzerine Memur-Sen'den ilk tepki geldi. Genel Başkan Ali Yalçın "Bu zammı kabul etmiyoruz. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek, yine maaşlarımız eriyecek" dedi.

03.01.2025 11:23
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TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı, böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı da belli oldu. Memur-Sen yeni zam oranına tepki gösterdi.

"FİYATLAR YUKARI DOĞRU GİDERKEN ALIM GÜCÜ AŞAĞI YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti: Fiyatlar yukarı doğru giderken alım gücü aşağı yönlü devam ediyor. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için beklenen enflasyon yüzde 30'du şu anda gerçekleşen rakam ortada. Bu zammı kabul etmiyoruz. Aradaki mesafe bir uçurum. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek yine maaşlarımız eriyecek. Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz.

"MAAŞLAR BİR KAT ARTTI, FİYATLAR İSE 4 KAT ZAMLANDI"

Parası olanların faiz üzerinden kazanç elde ettiği bir dönemdeyiz. Piyasanın normalleşmesi için ekonominin darboğazını emekçinin küfesine yüklemeye çalışanlara dur demeliyiz. Maaşlar bir kat arttı, fiyatlar ise 4 kat zamlandı."

ENFLASYON VERİSİYLE MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK'in bugün açıkladığı Aralık ayının enflasyon verisi yüzde 1,03 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 44,38 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ile 15,74 zammı almış oldu

6 aylık enflasyon farkının yanında aynı zamanda toplu sözleşmeden de yüzde 6 oranında zam alacak olan memurlar ise YÜZDE 11,53 zammını aldı.

Memur-Sen\'den yeni maaşlara ilk tepki

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Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Doğrucu davut :
    Sen yolundasin kral boşver göstermelik şovu 161 3 Yanıtla
  • Sukru Erdoğan:
    konuşarak şov yapıyor beceriksiz adam 123 2 Yanıtla
  • Aşkın Gülmez:
    Sanada pay verirler meraklan ma bakalım kral 109 1 Yanıtla
  • Murat Cali:
    Ağam bizimle dalga geçiyo 87 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    memur sen in ne işe yaradığı belli değil herkes cebini doldurduğunu bakiyor 66 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücrete zam vermeyin enflasyon yükseliyor diyenlerde memurlar ve zenginlerdi 44 20 Yanıtla
  • İbrahim Öçal:
    Sadece kabul etmiyoruz der başkada bir halt yiyemezsiniz kabul etmiyoruz kelimesini bizde söyleyebiliyoruz sayın başkan 50 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Allah bunları bildiği gibi yapsın. Hükümet sürekli İsrail'i kınıyor, sadece okadar...Bunlarda Hükümeti kınıyor Sadece okadar.. 49 1 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Basına demeç verirken bu zammı kabul etmiyorsun ama işin arka tarafında her şeyi kabul ediyorsun. Zammı kabul etmediğine dair fiiliyatta napıyorsun peki. 33 0 Yanıtla
  • mustafa mert:
    seninde zamına kodum denklemi gerçekleşiyor. millet niye okusun ki ülkenin gelişmeye ihtiyacı yok batış için herşey yapılıyor. ülkede en iyi hayat sürenler hırsızlar . 31 0 Yanıtla
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