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Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak - Son Dakika

Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak

06.12.2021 15:32

3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonun toplanacağını söyledi. Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacağını da aktaran Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" açıklamalarında bulundu.

Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk defa bu yıl toplu iş sözleşmesine giren düzenlemenin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

3600 ek gösterge konusunda son açıklama Memur-Sen'den geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücret görüşmelerinin ardından komisyonun toplanacağını söyledi.Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi.

OCAKTA MAAŞLARA DÜZELTME YAPILACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacağını da söyledi. Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.

BAKANLIK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu belirterek, "Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk, o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu çözeceğiz" diye konuşmuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak

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Son Dakika Ekonomi Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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