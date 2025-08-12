Memur Sendikaları Zam Teklifini Reddetti - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Memur Sendikaları Zam Teklifini Reddetti

Memur Sendikaları Zam Teklifini Reddetti
12.08.2025 15:44
Ali Yalçın, kamu işverenin zam teklifinin yeterli olmadığını belirtti ve reddettiklerini açıkladı.

Memur Sendikaları Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı. Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci altı ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

Toplantının arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.

Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor"

Teklifin, pazardaki marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle uyuşmadığına işaret eden Yalçın, "Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. İşverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Onun için memurun emeklilerinin sorunlarını çözen bir teklif bekliyoruz. Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini talep ediyoruz"

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Şu an itibariyle gerçekleşen ekonomik göstergelere baktığınız zaman gerçekleşen enflasyon yüzde 33. bu rakamlarla toplu sözleşme biterse ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz yine bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, revize ederek, müzakere edilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini Türkiye Kamu-Sen olarak talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

15:20
