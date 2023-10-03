Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu - Son Dakika

Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Son Güncelleme: 03.10.2023 12:32

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 25,11 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 35,73 oranında enflasyon farkını garantiledi. Kesin rakam ise ekim, kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, eylülde TÜFE aylık yüzde 4,75 arttı, yıllık yüzde 61,53 oldu. Böylece memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı da netleşti.3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 olurken, bu oran memurlarda yüzde 35,73 oldu.

EMEKLİNİN YÜZDE 25'LİK ZAMMI CEPTE

Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu.Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarken, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,11'lik enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

3 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 35,73

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

GÖZLER EKİM, KASIM VE ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 3 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 29 bin 860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

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Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu - Son Dakika
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