Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu işvereninin sendikaların taleplerine yanıt niteliğindeki ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor. Dönem Toplu Sözleşme süreci, 28 Temmuz'da başlamış ve 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlanmıştı.
Uzmanlar, 2026 yılı için %6+%6'lık bir teklifin masaya gelmesini bekliyor. Geçen yıl uzlaşma sağlanamayan süreçte bu yıl anlaşma ihtimali daha yüksek görülüyor.
Uzmanlara göre, geçmiş dönem zam oranları ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yine yüzde 6'lık bir teklifin gelmesi olası. Böylece kümülatif zam oranı yüzde 12,36 seviyesinde olabilir. Enflasyon farkı ise ayrıca maaşlara yansıtılacak.
Geçen yıl toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış, konu hakeme taşınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu yıl masada uzlaşma sağlanabileceğine inandığını vurguladı.
Son Dakika › Ekonomi › Memur ve emeklinin beklediği gün: Gözler saat 14'e çevrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)