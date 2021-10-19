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Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak - Son Dakika

Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak

19.10.2021 10:41

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,85 lira fazla mesai alacak.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 80,50 liradan 100 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 73,50 liradan 92 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.

Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak

Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak - Son Dakika
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