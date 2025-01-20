MENA Stevie Ödülleri 2025 Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Altıncı Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri'nin 2025 sonuçları paylaşıldı.

Stevie Awards'tan yapılan açıklamaya göre, 2002'den bu yana gerçekleştirilen Stevie İş Ödülleri kapsamında MENA bölgesinde iş dünyasındaki yenilikleri desteklemek amacıyla düzenlenen ödüllerin sonuçları belli oldu.

Ras Al Khaimah (RAK) Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen programa bu yıl da Türkiye, İran, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi toplam 18 ülkeden aday başvurdu.

Farklı alanlarda görev yapan 150'den fazla jüri üyesi tarafından değerlendiren 1100'ü aşkın aday arasından kazananlara altın, gümüş ve bronz ödülleri, 22 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek galada takdim edilecek.

Programa aday olan kurumlar, bu yıl müşteri hizmetleri, insan kaynakları, canlı ve sanal etkinlikler, yönetim, sosyal medya, teknoloji, düşünce liderliği gibi birçok alandaki çalışma ve uygulamalarıyla değerlendirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde birden fazla ödül kazananlar arasında Abu Dhabi Kalkınma Fonu (ADFD) ve Al Dhafrah Belediyesi gibi kurumlar yer aldı.

Bahreyn'den ise ACTION LABS CONSULTANCY birden fazla ödülün sahibi oldu.

Türkiye'den de yoğun katılım gösteren adaylar arasında öncü tekstil perakendesi şirketlerinden ebebek şirketi "Mağazacılık" ödülü aldı.

Suudi Arabistan'dan İnsan, Yetimhane ve Annelerinin Bakımı Hayırsever Derneği, İran'dan Ooredoo Grubu ve Mobil İletişim Merkezi gibi kurumlar da ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stevie Ödülleri Başkanı Maggie Miller, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nin 2025 edisyonunda MENA bölgesindeki çeşitli bir organizasyon grubunun başarılarını takdir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Miller, 22 Şubat'ta Ras Al Khaimah'da düzenleyecekleri gala etkinliklerinde Stevie kazananlarını kutlamayı dört gözle beklediklerini kaydederek, "Bu yıl alınan adaylıkların kalitesi olağanüstüydü. Programımız her yıl büyüyerek MENA bölgesindeki yenileşim potansiyelini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.