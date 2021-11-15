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Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var - Son Dakika

Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var

15.11.2021 07:59

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan olan AK Parti MKYK ve MYK toplantılarında, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret konusu konuşulacak. Toplantılarda yeni yılda asgari ücretle ilgili hem işverenlerin hem de çalışanların beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün ayrı ayrı toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 gündür bir araya gelmediği A Takımı'yla görüşecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET

CNN Türk'ün haberine göre; toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK'sı ve MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.

İŞÇİLERİN VERGİ MUAFİYETİ BEKLENTİSİ

İşçilerin maaşlarının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili bir beklentisi var. Bu konu da MYK ve MKYK'da mercek altına alınacak.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK

Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Bu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var

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Son Dakika Ekonomi Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var - Son Dakika
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