Tüm gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler tek haneli rakamlara inmesini bekliyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

SON 3 AYDA SERİ İNDİRİMLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında ise uzun bir süre faizi sabit tutan Merkez, ilk hamlesini ise ağustos ayında yapmıştı. Ağustos ve eylülde 100'er baz puanlık, ekimde ise 150 baz puanlık indirime gidilerek faiz yüzde 10,5'e indi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Merkez Bankası bu yılın 11. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler 150 baz puanlık indirimle faizin yüzde 9'a çekilmesi yönünde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar yarın açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak üzde 9'a indirilmesini öngörüyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 19 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 9 seviyesine inmesi yönünde gerçekleşti. Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faizde indirim beklerken; 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.