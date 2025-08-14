Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti
14.08.2025 11:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yüzde 24 olan 2025 enflasyon tahminini sabit bıraktıklarını belirten Karahan, yüzde 12 olan 2026 yılı tahmininin yüzde 16'ya, yüzde 8 olan 2027 tahmininin ise yüzde 9'a yükseltildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminlerinin 2025 yıl sonu için yüzde 24'te korunduğunu (ara hedef) açıklarken, 2026 yılı için yüzde 12'den yüzde 16'ya, 2027 yılı için yüzde 8'den yüzde 9'a çıkarıldığını belirtti.

ENFLASYON HEDEFLERİ DE ORTAYA KOYULDU

Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde açıkladı. Merkez Bankası, yeni bir uygulamayla enflasyon tahminlerinin yanı sıra ara hedefleri de ortaya koydu. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24, 2025 ara hedefi olarak korunurken, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olabileceği belirtildi.

Karahan, "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik." ifadelerini kullandı. Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde korunduğunu ve 2026 ile 2027 enflasyon tahminlerinin sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 seviyesinde tutulduğunu açıklamıştı.

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sıkı para politikasının sonucunu kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel büyüme görünümü yılbaşına kıyasla hâlen zayıf seyrediyor. Arz artışları, enerji fiyatlarındaki jeopolitik gelişmeler kaynaklı yükselişi sınırladı. Küresel piyasalarda portföy tercihleri ağırlıklı olarak hisse senedi yönünde oldu."

"İKİNCİ ÇEYREKTE ÜRETİMDEKİ BÜYÜME YAVAŞLADI"

"Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonu daha dengeli hale geldi. Özel tüketimin büyümeye katkısının belirgin olarak gerilediği görülüyor. İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler, sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. Temmuz ayına ilişkin geçici veriler dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm altında cari açığın millî gelire oranının ikinci çeyrekte %1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Öncü veriler, ağustosta yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyon, tahmin aralığının üst bandının bir miktar altında gerçekleşti. Tüketici enflasyonu temmuzda, 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşük kaydetti; ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de, hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor."

"GIDA FİYATLARINDA İKLİM KOŞULLARI ETKİLİ"

"Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor. Son aylarda artan sıcaklıklara bağlı olarak bazı bölgelerde kuraklığın belirginleştiğini görüyoruz. Bu durum, gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemler dezenflasyonu yavaşlatıyor. Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak beklentiler iyileşse de, hâlâ enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor."

SIKI PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ

"Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz, dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak. Finansal koşullarda sıkılık devam ediyor. Temmuz PPK kararı sonrası temmuzun ilk haftasına göre tüketici kredisi faizleri 5,3; ticari kredi faizleri 5,5 puan geriledi. Ticari kredilerde kompozisyon TL lehine değişiyor. Tüketici kredilerinin, iç talepteki dengelenmeyi destekleyici seviyede devam etmesi büyük önem taşıyor."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Gelmez:
    ya sizsalakmi zanetiyorsunuz halkı mazot 53 lira kocaman bir yalan söylediniz MBK başkanı Mehmet Şimşek'in kuklası elektrik zamlı dagolgaz zamlı akaryakıt zamlı malmisiniz bizi yönetenler kendinize gelin seçim de bay bay olacaksınız AKP'li vekiller 50 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Okadar maaşa göre bende söylerim ama bu enflasyon tutmazsa ne olur onu soran yok mılletı avutma taktıgı yıllardır hep böyle uyutuyorlar pazarda enflasyonu görsünler 33 1 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    aa emekliye ve memura verilen zam teklifinin aynısı nasıl tutturdunuz 11 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    meee meee meeee 9 0 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    Hehehe sadece gülüyorum akkoyunlar inanır ama onlara da ayrı gülüyorum 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
