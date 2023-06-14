Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı - Son Dakika
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Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı

14.06.2023 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek görevlendirildi. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi. Erkan, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alarak, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.

GENEL MÜDÜRLÜĞE BİR KADIN ATADI

Gözlerin çevrildiği Erkan'ın ilk hamleleri ise dikkat çekti. İlk iş olarak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Erkan, yakın çalışacağı Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
Hafize Gaye Erkan

PROTOKOL MÜDÜRÜYDÜ

Sözcü'de yer alan habere göre Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
Emine Aslı Üvez Meriç

SAYILI KOLTUKLARA EL ATABİLİYOR

Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanı onayı ile atanabiliyor. Başkan ise sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.

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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı - Son Dakika


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