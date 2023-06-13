Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddiası - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddiası

13.06.2023 12:18

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan hızlı başladı. Erkan'ın bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddia edildi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Ekonomi Bakanlığına Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası Başkanlığı görevine ise ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinen 44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan atandı.

EKİPTE İLK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmen Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve görevi Kavcıoğlu'ndan devir teslim töreni ile devralan Erkan, ekipte ilk değişikliği yaptı.

Ekonomi kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan, Gizem Uzuner'i görevden aldı

GİZEM UZUNER'İ GÖREVDEN ALDI

Ekonomi kulislerine düşen iddiaya göre Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden aldı. Uzuner'in kurumda kalıp kalmayacağı henüz belirsiz.

Ekonomi kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan, Gizem Uzuner'i görevden aldı

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya'da MT&M College'da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Ekonomi kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan, Gizem Uzuner'i görevden aldı

2022'DE MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREVİNE ATANMIŞTI

Türkiye'de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

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Hafize Gaye Erkan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddiası - Son Dakika
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