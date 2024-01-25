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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika
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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

25.01.2024 - 08:10,  Güncelleme: 08:21
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TCMB, yeni yılın ilk PPK toplantısını bugün gerçekleştirecek. Piyasalar politika faizine odaklanırken ekonomistler 250 baz puanlık bir artış bekliyor.

250 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 38,75

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor. Ankette Haziran 2024'te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Hafize hanımın babası açıklasın bence daha uygun olur :) Yanıtla 32 126
  • Rotasız Gassal: Buradan kedini Yahudi gibi hisseden Elon Musk ın yakın dostu olan ve Yahudiler tarafından üstün cesaret madalyası alan adam gibi adam Sn. Recep Tayyip Erdoğana Selam olsun Yanıtla 36 89
  • Uğur RİZE: Aynı kalacak faiz yazın adımı yükselmiyecek Yanıtla 34 15

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika
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