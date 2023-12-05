 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkez Bankası: Doğal gazın enflasyona katkısı aralıkta zayıflayacak - Son Dakika

Merkez Bankası: Doğal gazın enflasyona katkısı aralıkta zayıflayacak

Merkez Bankası'nın Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda, doğal gazda bedelsiz kullanım sınırının aşılmasının enflasyona 1,01 puan katkı yaptığı belirtilerek, doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki etkisinin aralık ayında zayıflayacağı öngörüldü.

05.12.2023 - 10:47,
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırı olan ilk 25 metreküpün aşıldığı ve doğal gaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğu belirtildi. Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının beklendiği ifade edildi.

KASIMDA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÜŞTÜ

Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi. Rapora göre temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde geriledi, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkiledi.

KİRA ALT GRUBUNDA YAVAŞLAMA

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edildi.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU DÜŞÜK BAZIN ETKİSİYLE YÜKSELDİ

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun Kasım'da gerilediğini ifade edilen raporda, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlamanın grup enflasyonunu Kasım ayında da olumlu etkilediği söylendi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.

TCMB'ye göre Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenirken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: Doğal gazın enflasyona katkısı aralıkta zayıflayacak - Son Dakika


13:14
HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36
Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:16
Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:15
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:00
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55
Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı

Son Dakika
13:14 HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36 Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:15 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:16 Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:00 MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55 Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı
11:43 Şahinbey 100. Yıl Tünelleri şehrin trafik yükünü hafifletecek
11:40 Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 13:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası: Doğal gazın enflasyona katkısı aralıkta zayıflayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement