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Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı - Son Dakika

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı

22.12.2021 23:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemini açıkladığı gün dolardaki sert düşüşe dikkat çekerek "alım fırsatı" diyen Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. TBMM'de konuşan Yılmaz, "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım. Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım" açıklamalarında bulundu.

Yılın son Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemini açıklamış ve dolar 18.40 seviyesinden 12.27 TL seviyesine kadar çekilmişti.

"BU BİR ALIM FIRSATIDIR" DEMİŞTİ

Bu sert düşüş sonrası Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz "Bu bir alım fırsatıdır" demişti. Yılmaz'ın bu sözleri tepki çekmiş, bazı kesimler tarafından spekülasyon olarak adlandırılmıştı. Peş peşe gelen tepkilerin ardından TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin konuştu.

"BU CÜMLEYİ KURDUM İNKAR ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözleri anımsatan Yılmaz, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." diye konuştu.

"AL VEYA SAT TAVSİYESİNDE BULUNMADIM"

Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını ifade eden Durmuş, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." dedi.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ: BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ

TBMM'de gerçekleşen parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki gelişmeler sonrası tepki çeken bir açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'a seslendi. Erdoğan, "Dün çıkmış birisi, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı - Son Dakika Ekonomi


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