Merkez Bankası toplam rezervleri 9 haftadır artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar - Son Dakika

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 haftadır artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:37

Merkez Bankası, toplam rezervleri 11 Ağustos ile biten haftada 728 milyon dolar artarak 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi. Böyle rezervlerdeki artış 9 hafta üst üste devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos'ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 115 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 728 milyon dolar artışla 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

9 HAFTADIR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 9'uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 11 Ağustos itibarıyla 116,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 17,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,2 milyar dolar artış gösterdi ve 15,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
04.08.202341.36274.229115.591
11.08.202341.21875.101116.319
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri 9 haftadır artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası toplam rezervleri 9 haftadır artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar - Son Dakika
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