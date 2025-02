Merkezefendi Belediyesi\'nden Halk Market Hizmete Açıldı

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi tarafından Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'ten sonra Halk Market de hizmete açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz her zaman halkın yanında olduk, halkın safında olduk ve her zaman da böyle olacak. Halk Et'te olduğu gibi Halk Market'te de emeklilerimize %10 indirim uygulayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'i hizmete açtı. Bu üç projeyi Türkiye'de aynı anda hizmete sunan Merkezefendi Belediyesi şimdi de Halk Market'i hizmete açtı. Sırakapılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Osman Horzum, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Emeklilere müjde, yüzde 10 indirim"

Geçim sıkıntı yaşayan emeklilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, "2019 yılından bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte sosyal belediyeciliği ilmek ilmek örmeye gayret ettik. Biz her zaman halkın yanında olduk, halkın safında olduk ve her zaman da böyle olacak. Biz halkın gücüyle buralardayız. Bizlere emanet ettiğiniz bütçeleri, şeffaf ve doğru projelere harcamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri olan Halk Market'in ilk şubesini birlikte açıyoruz. 120 kalem ürünümüz bu marketimizde en uygun, en ucuz ve en hesaplı şekilde satışa sunulacak. Bir müjdem var. Halk Et'te olduğu gibi Halk Market'te de emeklilerimize indirim uygulayacağız. Bu şekilde hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Her hemşehrimiz mutlu olsun istiyoruz"

Merkezefendi'nin her geçen gün güzelleştiğinin ve geliştiğinin altını çizen Doğan, "Her hemşehrimizin mutlu olmasını istiyoruz. Ekonomik anlamda sizlere katkıda bulunmak istiyoruz. Kafanızın rahat olmasını istiyoruz. Adaletin, huzurun, kardeşliğin, mutluluğun olduğu Merkezefendi için gayret ediyoruz. Gelişmişlik endeksinde Merkezefendimiz üst sıralarda. Söz veriyorum, Merkezefendi daha da parmakla gösterilen ilçe olacak. Belediyecilik ekip işidir. Doğru ekibi kurmak önemlidir. Başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, her birimde çalışan çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Halk Market'imiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sizleri çok seviyorum" dedi.

"Merkezefendi'miz Denizli'mizin incisi"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşa hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Merkezefendimiz, Denizlimizin de Türkiye'nin incisi, farkındayız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, omuzlarımızdaki sorumluluğun ve yükün farkındayız. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle sosyal belediyeciliği yapıyoruz, dönüşlerini de alıyoruz. Katma değeri olan bir ilçeyiz. Yapısal, vizyon projelerimizi yakında, yine hep birlikte ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin mutlu olduğu Denizli hayalimiz var"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki bu şehirde marketlerimizin sayısı çoğalsın. Adı Halk Market olsun, Kent Market olsun, yeter ki bir tek bu insanlar uyguna alışveriş yapsın. Emeklinin yüzünün güldüğü bir Denizli hayalimiz var. Cebindeki 14 bin 500 lira ile nasıl geçinirim kaygısı yaşayan insanların elinden tutmak, bizim boynumuzun borcu. Bizim yolculuğumuzun bir tek gerekçesi var, bu şehirde sosyal, ekonomik olarak zor durumda olan insanların mutlu olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda da çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. Şeniz Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ