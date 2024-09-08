Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile üreticiler işletme sahibi oluyor. Proje kapsamında 240 üreticiye hayvan desteği sağlanırken, yeni doğumlarla büyüyen projenin yeni yetiştiricilere üretim kapısı açması hedefleniyor.

08.09.2024 12:24  Güncelleme: 12:25
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi sayesinde üreticiler işletme sahibi oluyor.

2020 yılında başlayan projeyle 240 üreticiye 25'er hayvan dağıtan ekipler, hayvansal üretime büyük destek olan projenin yeni doğumlarla büyümesini ve yeni yetiştiricilere üretim kapısı açmasını sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden ve kent genelinde ilçe ilçe yapılan dağıtımlarla kendi işini kuran küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bir taraftan geçimlerini sağlarken diğer taraftan da hayvan popülasyonunu artırıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden proje sayesinde 4 yılda 240 yetiştiriciye 6 bin küçükbaş hayvan desteği verildi. Küçükbaş desteğinin yanı sıra hayvanların 1 yıllık yemleri ve aşılarını da sağlayan ekipler, sürdürülebilir olan bu proje sayesinde yeni üreticilere vermek üzere verdikleri 25 hayvanı üreticilerden geri toplamaya başladı. Bu yılda 60 üreticiyi destekleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce üreticiden toplayacağı bin 500 hayvanı yeni üreticilerle buluşturarak Mersin tarımına katkı sağlayacak.

"Topladığımız hayvanlarla yeni üreticilerimize ulaşacağız"

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin 5'inci yılında olduğunu söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "2020 yılında başlatmış olduğumuz proje kapsamında her yıl 60 yetiştiricimize 24 dişi, 1 erkek olmak üzere 25 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık. Aynı zamanda da 4'er ton yem ve 1 yıllık aşı hizmeti verdik" dedi. Vermiş oldukları 25'er hayvanı yeniden toplamaya başladıklarını söyleyen Şahutoğlu, "Üreticilerimizden topladığımız hayvanların karantina sürecini başlattık. Karantina süreci kapsamında hayvanlarımızın tırnak bakımları, kırkımları, aynı zamanda da aşıları ve sağlık kontrolleri yapılarak düzenli bir şekilde beslemeleri yapıldıktan sonra 2024 yılında vereceğimiz yeni yetiştiricilerimize buluşturacağız" diye konuştu.

Üreticinin ihtiyaç duyduğu bütün destekler Büyükşehir Belediyesinden

Proje başladığından itibaren 240 üreticiye ulaştıklarını ve bu yıl yapılacak olan 60 dağıtımla toplam 300 yetiştiriciyi desteklemiş olacaklarını kaydeden Şahutoğlu, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal anlamda yapmış olduğu projelerin en iyi örneklerinden bir tanesi. Projelerin sürdürülebilirliği, birbirini tamamlayıcılığı, iş akışının tamamen bir proje döngüsü içerisinde yer aldığı, üreticilerin en başta hayvanlarla desteklendiği, yemi, aşı bakımlarını gibi tamamını gerçekleştirdiği bir proje" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'ye örnek olacak bir model"

Girdi maliyetlerinin git gide yükseldiği bir ortamda yetiştiricilerin ayakta durabilmesi için bütün destekleri Büyükşehir Belediyesinin verdiğini vurgulayan Şahutoğlu, "Günün sonuna bakıldığında da aslında Türkiye'deki hayvancılık projeleri arasında en iyi proje denilebilecek seviyede ve proje kendi içinde döngü sağlıyor. Bu yıl içerisinde dağıtılması gereken bin 500 hayvanın tamamı üreticilerden toplanarak aslında 25- 30 milyon lira civarındaki bir bütçe Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasasında kalıyor" dedi.

Üreticilerin bu destek sayesinde işletme sahibi olabildiklerini kaydeden Şahutoğlu, "İşletmelerini geliştiriyor, aynı zamanda da yeni yetiştiriciler için kendi elleriyle bir imkan sağlamış oluyor. Bu şekilde kent içerisinde de bir bütünlük sağlanmış oluyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Veriyor - Son Dakika

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