Mersin'de 1. Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 1. Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Mersin\'de 1. Tohum Takas Şenliği Düzenlendi
24.05.2025 14:01  Güncelleme: 14:03
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen '1. Tohum Takas Şenliği', atalık tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, tarihi Kubatpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte yerel üreticiler ve katılımcılar, geleneksel tarımı yaşatma çabasına katkı sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, atalık tohumları korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 'Doğadan al doğaya kat' sloganıyla Tarsus Belediyesi iş birliğinde bu yıl bir ilki gerçekleştirerek "1. Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Kubatpaşa Meydanı'nda gerçekleşen şenlik, yerel üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü. Şenlik öncesi Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kurutulmuş meyve, bakliyatlar, ev yapımı reçeller, Tarsus'a özgü mamül, kömbe, Karakuş tatlısı, lavanta ve esans yağlar ile ahşap ürünler gibi organik ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu Slow Food Yeryüzü Pazarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Şenlikte katılımcılar tohum takası ile geleneksel tarımı yaşatma çabasına katkı sundu

İklimi, coğrafyası ve bitki örtüsü itibariyle Mersin'in zengin tarım mirasını yansıtan şenlikte, Gülnar nohudu, Silifke'nin Balandız buğdayı, Toroslar'ın ak darısı ve Şıhömerli'nin leklek fasulyesi gibi bölgeye özgü birçok ata tohumu tanıtıldı. Şenlikte katılımcılar ata tohumlarını birbirleriyle takas ederek hem tohum çeşitliliğini artırdı, hem de geleneksel tarımı yaşatma çabasına katkı sundu.

Her yaş grubuna hitap eden şenlikte, çocuklar için de keyifli atölyeler düzenlendi. 'Geleceğe Dönüş' atölyesinde geri dönüştürülebilir malzemelerden kendi pankartlarını hazırlayan çocuklar, 'Buğday Abla ve Sihirli Buğday Tanesi' atölyesinde, Malatya- Kayseri ve Sivas yöresine özgü atalık tohumlardan bir tanesi olan Zerun buğdayını toprakla buluşturdu. Atölyede çocuklar, tohumların ekilme sürecinden filizlenme ve toplanmasına kadar olan yetişme süreci hakkında bilgi sahibi de oldular.

Açılış konuşmaları ile başlayan şenlik, 'Tohum ve Gıda Sohbetleri' paneli ile devam etti. Sürdürülebilir tarım, organik üretim ve yerel tohumların konuşulduğu panel bitiminde soru cevap bölümü ile katılımcılar, temiz ve doğal içerikli gıdalara ulaşabilme konusunda merak ettikleri sorulara yanıt buldular.

"Ata tohumu, sağlığımız ve gelecek mirasımız için çok önemli"

Tohum Takas Şenliği'nin tohumu, ekosistemi, sağlığı korumak adına çok anlamlı olduğunu söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer; atalık tohumların, kendi coğrafyasında ve mevsiminde yetişmesinden dolayı içeriğindeki vitamin ve mineralleri kaybetmediğini ve sağlıklı olduğunu dile getirdi. Kooperatif olarak ata tohumlarının gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına yaptıkları örnek projeleri ve çalışmaları anlatan Seçer, bu kapsamda coğrafi işaret almış tescilli ürünlere çok önem verdiklerinin altını çizdi. Bu ürünlerin yetiştiricileri olan küçük aile işletmelerinin gelir elde etmesi ve hayatını idame ettirmesi için söz konusu projelerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Seçer, "Küçük aile işletmelerinin bu üretimden vazgeçmemeleri, yeni üreticilerin de bu üretime katılmaları için atalık tohumun önemini hepimizin daha da fark etmesi ve yaygınlaştırması gerekiyor" diye konuştu.

Pandemiden sonra insanların daha sağlıklı gıdalara ulaşma eğiliminde olduğunu kaydeden Seçer, üreticilerin en fazla pazarlama aşamasında zorlandığını ve ayakta kalmaları için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi; tohum, gübre ve üretim için gerekli olan malzemeleri çiftçilere veriyor. Çiftçi üretiyor ve pazarlama noktasında kooperatif olarak biz devreye giriyoruz" dedi.

'Mersinden' markası ile pek çok atalık tohumun yaygınlaştırılmasına öncü olduklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Ata tohumu, sağlığımız ve gelecek mirasımız için çok önemli. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Çünkü biz kentimizi ve dünyamızı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ata tohumlarına daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor"

Kültürel mirasa sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak konusunda doğru işler yapmanın önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, toplumlara önderlik etmek için bu hususta yol açmak gerektiğini vurguladı. Boltaç, ata tohumlarının günümüzde kıymetinin pek fazla bilinmediğini ve bunlara daha çok sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de 1. Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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