Mersin\'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı

Mersin'de, ürün çeşitliğini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen projeyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, kentin tarımsal desenini çeşitlendirmek ve üreticiyi desteklemek amacıyla Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden üreticilere Trabzon Hurması fidanı teslim edildi. Projeyle üreticiler meyve yetiştiriciliğine teşvik edilirken, ürün deseninin zenginleştirilmesi ve tarım alanlarından daha yüksek verim alınması hedefleniyor.

Proje kapsamında 30'u kadın ve 144'ü erkek olmak üzere toplam 174 üreticiye 5 bin 97 adet Trabzon hurması fidanı ulaştırılacak. Tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle kent genelinde sürdürülebilir tarımı teşvik eden Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği projeyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

"Mersin'de tarım çeşitliliğini artıracak değerli bir ürün"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımı bütüncül olarak değerlendirdiklerini belirterek, üretimden hasada, ürünlerin işlenmesinden pazarlanmasına kadar her alanda üreticileri desteklediklerini kaydetti. Şahutoğlu, "Üreticilerimizi, ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm olabilecek projelerle destekliyoruz. Her bir fidan geleceğe bir umut, üreticiye bir nefes, aynı zamanda kentimize de berekettir. Trabzon hurması fidanı Mersin'in topraklarında yetişen, tarım çeşitliliğini artıracak değerli bir ürün" dedi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Büyükşehir Belediyesinin üreticiye verdiği yerinde desteklerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesinin bu önemli katkıları; ilerleyen süreçte kentimize, çiftçilerimize önemli ekonomik kazançlar sağlayacaktır" diye konuştu.

Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz ise dağıtım töreninde, "İnşallah dağıtılan hurma fidanlarıyla bereketli bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Tarsus'ta üreticiler fidanlarına kavuştu

Proje kapsamında Tarsus'ta yapılan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, üreticilere fide, fidan dağıtımı ve hayvansal üretim için desteklerde bulunduklarını söyledi. Başkan Vahap Seçer'in her zaman üretimi desteklediğini ve üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Uyan, "Çünkü kendisi üretimin dilinden ve üreticinin halinden anlayan birisi. Biz ancak üreterek kalkınırız. Mersin Büyükşehir Belediyesi de her zaman üreticilerin yanında olarak üretimi destekliyor" diye konuştu.

Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, ilçede ilk defa Trabzon Hurması fidanı dağıttıklarını belirterek, "39 üreticimize bin 187 kök fidan dağıttık. Fidanların halkımız için bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçilerin üretimi çeşitleniyor

Akdeniz ilçesi Bahşiş Mahallesi'nden üretici Meryem Ildır, alternatif bir tarım ürünü ile kazanç elde etmek istediklerini belirterek, "Geçen yıl zeytin desteği aldık. Bu yıl da hurma fidanı alıyoruz. Bir dönümden fazla yerim var. Oraya ekeceğim" şeklinde konuştu.

Toroslar ilçesi Kavaklıpınar Mahallesi'nde eşiyle üreticilik yapan Ayşe Keskin de "Şeftali üretimi yapıyoruz. Hurma üretimine de girmek istedik. İlk kez yapacağız. Olursa hem yaşını, hem de kurusunu değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. - MERSİN