Mersin'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı

Mersin\'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere Trabzon hurması fidanı dağıttı. Yüzde 50 hibe desteğiyle gerçekleştirilen projeyle tarımsal çeşitlilik artırılırken, üreticilere alternatif gelir kaynakları sağlanması hedefleniyor.

25.04.2025 10:19  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, ürün çeşitliğini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen projeyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, kentin tarımsal desenini çeşitlendirmek ve üreticiyi desteklemek amacıyla Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden üreticilere Trabzon Hurması fidanı teslim edildi. Projeyle üreticiler meyve yetiştiriciliğine teşvik edilirken, ürün deseninin zenginleştirilmesi ve tarım alanlarından daha yüksek verim alınması hedefleniyor.

Proje kapsamında 30'u kadın ve 144'ü erkek olmak üzere toplam 174 üreticiye 5 bin 97 adet Trabzon hurması fidanı ulaştırılacak. Tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle kent genelinde sürdürülebilir tarımı teşvik eden Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği projeyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

"Mersin'de tarım çeşitliliğini artıracak değerli bir ürün"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımı bütüncül olarak değerlendirdiklerini belirterek, üretimden hasada, ürünlerin işlenmesinden pazarlanmasına kadar her alanda üreticileri desteklediklerini kaydetti. Şahutoğlu, "Üreticilerimizi, ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm olabilecek projelerle destekliyoruz. Her bir fidan geleceğe bir umut, üreticiye bir nefes, aynı zamanda kentimize de berekettir. Trabzon hurması fidanı Mersin'in topraklarında yetişen, tarım çeşitliliğini artıracak değerli bir ürün" dedi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Büyükşehir Belediyesinin üreticiye verdiği yerinde desteklerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesinin bu önemli katkıları; ilerleyen süreçte kentimize, çiftçilerimize önemli ekonomik kazançlar sağlayacaktır" diye konuştu.

Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz ise dağıtım töreninde, "İnşallah dağıtılan hurma fidanlarıyla bereketli bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Tarsus'ta üreticiler fidanlarına kavuştu

Proje kapsamında Tarsus'ta yapılan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, üreticilere fide, fidan dağıtımı ve hayvansal üretim için desteklerde bulunduklarını söyledi. Başkan Vahap Seçer'in her zaman üretimi desteklediğini ve üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Uyan, "Çünkü kendisi üretimin dilinden ve üreticinin halinden anlayan birisi. Biz ancak üreterek kalkınırız. Mersin Büyükşehir Belediyesi de her zaman üreticilerin yanında olarak üretimi destekliyor" diye konuştu.

Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, ilçede ilk defa Trabzon Hurması fidanı dağıttıklarını belirterek, "39 üreticimize bin 187 kök fidan dağıttık. Fidanların halkımız için bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçilerin üretimi çeşitleniyor

Akdeniz ilçesi Bahşiş Mahallesi'nden üretici Meryem Ildır, alternatif bir tarım ürünü ile kazanç elde etmek istediklerini belirterek, "Geçen yıl zeytin desteği aldık. Bu yıl da hurma fidanı alıyoruz. Bir dönümden fazla yerim var. Oraya ekeceğim" şeklinde konuştu.

Toroslar ilçesi Kavaklıpınar Mahallesi'nde eşiyle üreticilik yapan Ayşe Keskin de "Şeftali üretimi yapıyoruz. Hurma üretimine de girmek istedik. İlk kez yapacağız. Olursa hem yaşını, hem de kurusunu değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Trabzon, Ekonomi, Güncel, mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda

11:26 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
10:07 120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
15:34 Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
15:22 Real Madrid’i yıkan haber Yıldız oyuncu sezonu kapattı Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
15:19 Yok artık Diagne Suudi Arabistan’da da tozu dumana katıyor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
15:17 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
15:10 Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
15:04 İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki... İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 11:49:48. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Çiftçilere Trabzon Hurması Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.