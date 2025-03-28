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Ekonomi

Mersin'de Erik Fiyatları Düşüyor

Mersin\'de Erik Fiyatları Düşüyor

Silifke'de eriğin kilogramı 400 TL'ye kadar düşerken, ihracat için talep sürüyor.

28.03.2025 09:55
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Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda hasadı süren eriğin kilogramı 400 TL'ye kadar düşerken, iç pazarın yanı sıra Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin tarımda önemli üretim merkezi Mersin'de örtü altında başlayan erik hasadı sürüyor. Özellikle Mut ve Silifke ilçelerindeki seralarda hasadı süren eriğin kilogramı 8 bin TL'den 400 TL'ye kadar indi. Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre paketlere ayrılıyor. Daha sonra 800 ile 400 TL arasında alıcı bulan erik Keben Mahallesi'nde bulunan tüccarlara ulaştırılarak hem iç pazara hem de ihracata gönderiliyor. Eriğin özellikle yurt dışından Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin talep ettiği belirtildi.

"Vadide 3 bin dönüm arazide erik bahçesi var"

Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, "Eriklerimiz şu anda kalitesine göre 400-600-800 lira civarında gidiyor. Toplanan ürünü şu anda hem ihracata hem de iç piyasaya gönderiyoruz. Göksu vadisinde yaklaşık 3 bin dönüm arazide erik bahçesi var ama rekolte bu yıl üçte bir, dörtte bir oranında çok düşük. İklimsel sebepler, soğuklar ve kuşların meyve olacak çiçekleri aşırı yemesinden dolayı rekolte düştü" dedi.

"Boyuna göre 400, 600, 800 liradan satışını gerçekleştirdik"

5 dönümlük serada üretim yapan Volkan Sümbül de, örtü altında hasada başladıklarını ve fiyatından memnun olduklarını söyledi. Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Ocak ayının ilk haftası seralarımızı kapattık. Kış şartları biraz olumsuz geçti. Ocak ayı çok sıcak ve bahar havası gibi geçti. Şubat ayında da çiçek açma döneminde çok soğuk havalar yaşadık. Sürekli soba yakarak seranın içini ısıtmak zorunda kaldık. Bu yıl bir de bölgeye çok fazla kuş geldi. Kuşlar açan çiçekleri yiyerek büyük zarar verdi. Bugün ilk hasadımızı yaparak boyuna göre 400-600-800 liradan satışını gerçekleştirdik. İhracat bu şekilde devam ederse üreticinin yüzü güler" ifadelerini kullandı.

Sümbül, örtü altında 5 dönümde gerçekleştirdiği üretimden 12 ton mahsul elde etmeyi, hasadı da Nisan ayının ortalarında tamamlamayı hedeflediğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Erik Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

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