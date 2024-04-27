Mersin Valisi: Bu yıl 8 bin 242 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Valisi: Bu yıl 8 bin 242 kişi işe yerleştirildi

Mersin Valisi: Bu yıl 8 bin 242 kişi işe yerleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İŞKUR çalışma ve faaliyetlerine ilişkin, bu yıl nisan ayı itibariyle 8 bin 242 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. Vali Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı'na katıldı.

27.04.2024 13:51
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İŞKUR çalışma ve faaliyetlerine ilişkin, bu yıl nisan ayı itibariyle 8 bin 242 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Vali Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yoluyla gerçekleştirilen 2024 Nisan dönemi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan'ın kurullara hitabının ardından Vali Pehlivan başkanlığında Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim toplantısı, gündem maddeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

İlin iş gücünü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak amacıyla yapılan toplantıda; İİMEK'in etkinleştirilmesi, İş Gücü Araştırma Raporu, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı Protokolü, Engelsiz Kariyer Günü düzenlenmesi, Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği, il genelindeki okul ve kurumlar bünyesinde verilen eğitimler hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Pehlivan, toplantıda İŞKUR'un 2024 yılı çalışma ve faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılında İşbaşı Eğitimi Programı (İEP) kapsamında 115 program açılmış, 93 erkek, 102 kadın olmak üzere 195 kişi faydalanmaktadır. Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 35 program açılmış, bin 324 erkek, 3 bin 736 kadın olmak üzere toplam 5 bin 60 kişi programdan faydalanmaktadır. 2024 yılı başından bu yana, nisan ayı itibariyle 8 bin 242 kişi işe yerleştirilmiştir. Hedef yıl sonuna kadar 32 bin istihdama ulaşmaktır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Yılmaz, İl müdürleri, oda, birlik, dernek, kooperatif ve OSB'lerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Valisi: Bu yıl 8 bin 242 kişi işe yerleştirildi - Son Dakika

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