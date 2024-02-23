Mersin\'de Limon Hasadında Kadınlar Görev Alıyor

Ekonomi

Türkiye'nin limon üretiminde merkez haline gelen Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kütdiken' ve 'Lamas' limonunda hasat devam ederken, kadınlar her aşamada görev alıyor. Hasattan, paketlemeye kadar süreçte yüzlerce kadın mesai yapıyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de limon hasadı devam ediyor. Limon üretiminin başkenti olarak bilinen Erdemli'de de "Kütdiken ve Lamas" cinsinde hasat bir taraftan hasat yapılıyor, diğer taraftan boylarına göre ayrılıp paketlenerek yazın tüketilmesi için soğuk hava depolarına sevki yapılıyor. Bu işlerde ise erkeklerden çok kadınlar çalışıyor. Yüzde 70'i kadından oluşan işçiler, hem bahçelerde hasat yapıyor hem de ayrıştırma, sarma ve paketleme işlemlerinde görev alıyor. Kadınların seri ve özenli olarak paketlediği limonlar daha sonra Mersin ve Nevşehir'de soğuk hava depolarına gönderiliyor. Türkiye'nin dışında 60 ülkeye ihracatı olan limon, bölge halkının geçim kaynağı olarak biliniyor.

Kadınlar ekmek parasını limondan kazanıyor

Hasattan sonra ayrıştırma işlemlerini yaptıklarını belirten kadın işçilerden Zeynep Dinç, daha sonra depolara gönderdiklerini söyledi. Bölgenin tescilli ürünü Lamas dikenli limonunu boy boy ayırdıklarına dikkat çeken Ayşe Demir ise kendilerinin de burada ekmek paralarını kazandıklarını kaydetti.

Seçilen limonların piyasaya gönderilmesi için paketleme aşamasında görev alan kadınlardan Ayşe Özdemir de, "Burada ıskartalarını ayırıyoruz. Daha sonra ihracat için paketleme yapıyoruz" dedi.

Limon işçisi olarak çalışanlardan Havan Turan, "Genelde limonda çalışıyoruz. Başka fabrikalarda da mandalina, portakal gibi narenciye işlerini de yapıyoruz" diye konuştu.

Bölgenin limonun başkenti olduğuna değinen üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar ise, "Limonun ülkemize döviz, bölgede çalışanlarımıza da gelir getirisi var. Limonlarımızı kesildikten sonra hem Mersin'de hem de Ürgüp'te soğuk havalarda depolanıyor. Bu sayede limonlar 7-8 ay dayanıyor. Aralık-Ocak ayında başlayan limonun hasadı Mart sonu veya Nisan'ın başında bitiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN