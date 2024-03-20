Mersin\'de Örtü Altında Yetiştirilen Karadut Hasadı Devam Ediyor

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üreticisinin de yüzünü güldüren turfanda 'karadut' hasadı devam ederken hem ülke içinden hem de yurtdışından talep görüyor.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin turfanda yetiştirilen ürünlerle de dikkat çekiyor. Narenciye sezonunun sonuna doğru gelinmesiyle birlikte kentte örtü altında yetiştirilen ürünler de hasat edilmeye başlandı. Daha önce örtü altında erik, kayısı ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiği şehirde son yıllarda hem yurt içinden hem de yurt dışından talebin geldiği karadutun da seraları kurulmaya başlandı. Özellikle son 4-5 yıldır örtü altında üretimi yapılan karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramın 80 TL'den satılması üreticisinin yüzünü güldürüyor. İlaç istemediği için masrafsız olarak görülen karadutun zahmetinin de az olması üreticinin işini kolaylaştırıyor. Erdemli ilçesinde de kurulan karadut seralarında başlayan hasadın ise mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Dönüm başına 4 tona kadar ürün alınabiliyor
Erdemli ilçesinde daha önce domates üretimi yapılan serada karadut yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Domates üretiminin maliyeti nedeniyle ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Karadutu bulduk. Seramıza dönüm başı 60 fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşına geldi. Başlayan hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek. Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seven bir ürün. Şu anda dönüm başına 2,5 ton beklentimiz var ama ileriki yıllarda bu tonaj artıyor. Dönüm başına 4 tona kadar çıkabiliyor. Kilogram fiyatı da şu an için 80 TL" dedi.
"Araplar çok seviyor"
Ürüne ciddi bir talebinin olduğuna dikkat çeken Kulu," Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" diye konuştu.
Dut hasadı yapan üretici Aysel Kara ise "Daha önce bahçemize domates ekiyorduk. Domates biraz daha masraflı ve işçiliği zor ama karadut daha kolay, maliyeti de daha az. Domatese göre getirisi daha iyi. Domateste 12 ay çalışıyorsun. Bunda ise sadece toplama ve budama zamanı 2-3 ay kadar bir iş oluyor. Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve her alanda kullanılıyor. Pekmezi, reçeli yapılıyor, meyve suyu yapılır pastalarda kullanılır" şeklinde konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Ekonomi › Mersin'de Örtü Altında Yetiştirilen Karadut Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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