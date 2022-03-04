Mersin'de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı

04.03.2022 14:32
Mersin'de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı Koopgross mağazasının Mersin'deki ilk şubesi merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii altında hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı Koopgross mağazasının Mersin'deki ilk şubesi merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii altında hizmete girdi. Mağazanın açılışını Mersin Valisi Ali İhsan Su yaptı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren kooperatif marketin açılışına Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Tarım Kredi Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, il protokolü ve il müdürleri katıldı.

"Mersin'de ilk mağazanın açılmasından memnuniyet duyuyoruz"

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin, Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşlarından olduğunu belirterek, "Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemiz genelinde üreticilerimizin ürünlerinin en iyi şekilde tüketiciye ulaşması ve fiyat istikrarının korunması konusunda çok ciddi düzenlemeler gerçekleştiriyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi kurması açısından önemli. Türkiye genelinde 9 mağazası bulunan Koopgross marketin Mersin'deki ilk mağazasının açılmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Tarım Kredi Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Yıldırım da Tarım Kredinin Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu ifade ederek, Mersin Koopgross mağazasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek mağazayı gezdi. Satışı yapılan gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali Su, ülkenin çeşitli bölgelerinde üretimi yapılan yerli ürünlerin Tarım Kredi Market aracılığıyla kaliteli, doğal ve uygun fiyata vatandaşa ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek, marketin hayırlı olması temennisinde bulundu. - MERSİN

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Türkiye, Mersin, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı - Son Dakika


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