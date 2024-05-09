Mersin'de Turfanda Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Turfanda Kiraz Hasadı Başladı

Mersin\'de Turfanda Kiraz Hasadı Başladı

Mersin'in köylerinde turfanda kiraz hasadı başladı. İç piyasanın yanında Rusya başta olmak üzere Balkan ve Arap ülkelerine de ihracatı yapılan kiraz, kalitesine göre kilogramda bahçede 50 ile 70 arasında alıcı buldu. Üreticisini fiyatıyla, bölge sakinlerini de istihdamıyla güldüren kiraz hasadının 45 gün sürmesi bekleniyor.

09.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:21
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Mersin'in köylerinde turfanda kiraz hasadı başladı. İç piyasanın yanında Rusya başta olmak üzere Balkan ve Arap ülkelerine de ihracatı yapılan kiraz, kalitesine göre kilogramda bahçede 50 ile 70 arasında alıcı buldu. Üreticisini fiyatıyla, bölge sakinlerini de istihdamıyla güldüren kiraz hasadının 45 gün sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve merkezi olarak bilinen şehirlerden Mersin'in Erdemli ilçesinde turfanda kiraz hasadı başladı. 2 bin 500 dekarda kiraz üretimi yapılan Erdemli'de bu yıl 5 bin tonun üzerinde ürün rekoltesi bekleniyor. Kalitesine göre kilosu 50'den başlayarak 70 liraya kadar alıcı bulan kiraz, iç piyasada satışa sunulmasının yanı sıra Rusya başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkeleri ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Köylüler kirazın çeşitlerine göre 45 gün sürmesi beklenen hasat boyunca oluşacak istihdamdan da memnun.

"Yaklaşık 500 kişinin bir günde çalışabileceği ortamlar oluştu"

Kiraz yetiştiriciliği yapan üretici Bedir Uzlar, köylerinde turfanda kiraz üretiminin 15 yıl önce başladığını, ekonomik olarak büyük katkılar sağladığını belirtti. Uzlar, "Daha önce burada nar, şeftali gibi ürünler yetişiyordu. Fakat kirazın turfanda olarak yetişmesi 15 yıla tekabül ediyor. ve çok güzel bir gelir oldu, çok güzel bir pazar oldu. Erdemli'nin şirin bir köyü, geliri bol, ülkeye yararlı, köye yararlı bir iş oldu kiraz. Yaklaşık 500 kişinin bir günde çalışabileceği ortamlar oluştu. Bir kiraz diyarı burası" dedi.

Kirazların kalitesine göre değer bulduğunu ifade eden Uzlar, "Kirazımız kalitesine göre 50 lira ile 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum, Bursa gibi illere de sevkiyat yapılmaktadır" diye konuştu.

"Bölge ekonomisine ciddi katkıları oluyor"

Hasada katılarak bol ve bereketli kazançlar dileyen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Koramşalı köyümüzdeyiz. Yılın ilk kiraz hasadındayız. Kiraz Koramşalı'mızın simge meyvelerinden bir tanesi oldu. Hem ilçe ekonomisine, hem köyümüzün ekonomisine ciddi katkıları oluyor. Hem de iş imkanı sağlıyor köylümüze. Koramşalı kirazımız kalitesiyle ünlü bir kirazımız. Balkanlara, Rusya'ya ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. Bu şekilde de ülke ekonomimize ciddi katkılarda da bulunuyor. Burası artık kiraz diyarı, 15-20 yıldır üretimimiz var"ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Turfanda Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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