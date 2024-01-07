Mersin Limanı\'nda 77 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda 120 milyon lira değerinde 77 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen narkotik risk analizleri kapsamında, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na gelen konteynerler mercek altına alındı. Risk değerlendirmeleri çerçevesinde muz yüklü bir konteyner şüpheli görülerek takip edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin x-ray taramasına sevk ettikleri konteynerde tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteyner, detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri detaylı aramada konteynerin ön kısmında gizli bir bölmenin içerisine saklanmış vaziyette 77 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, değeri 120 milyon lira olan uyuşturucu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. (DHA)