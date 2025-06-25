Mersin OSB\'de Büyük Projeler

Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin OSB ailesinin her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bölge sayımız arttıkça ailemiz de büyüyor. Her bir fabrikamız ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına direk katkı sağlıyor. Müteşebbis Heyet olarak Mersin sanayisinin gelecek 50-100 yılını planlıyoruz" dedi.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen Sanayici Bilgilendirme Toplantısı, OSB Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yeni genişleme alanları, teknik kolej, makine müzesi, lojman ve kadın istihdamına yönelik önemli projeleri sanayicilerle paylaştı. Bölge Müdürü Halil Yılmaz'ın teknik sunumuyla başlayan toplantıya çok sayıda sanayici katıldı.

"Sosyal Tesis sanayicilerimizin kullanımına açık"

Toplantıda sanayicilere hitap eden Başkan Tekli, 41 günde tamamlanan sosyal tesisin tüm sanayicilerin ücretsiz kullanımına açık olduğunu belirterek, "Bu tesisimiz çok amaçlı olarak planlandı. Tüm işletmesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait olan sosyal tesisimizin kullanım hakkı sanayicilerimize aittir" diye konuştu.

"Savunma sanayinde önemli bağlantılar kuruldu"

Savunma sanayi alanında da çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Tekli, "Savunma sanayinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sanayicilerimizin de bu sektörde ilerlemek istediğini görüyoruz. Bu nedenle yönetim olarak gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk: Teknik Kolej geliyor

Eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Tekli, Türkiye'de bir ilk olacak şekilde, 2. OSB içerisinde hem ortaokul hem de lise eğitimi verecek teknik kolej kurulacağını duyurdu. Tekli, "Bu yıl meslek lisemize 170 öğrenci alacağız. LGS puanlarına göre önceliği yüksek puan alanlara, ardından sanayicilerimizin ve personellerimizin çocuklarına vereceğiz. Teknik Kolejimizin ihalesini en kısa sürede yapacağız" şeklinde konuştu.

Makine Müzesi kuruluyor

OSB içerisinde atıl durumdaki makinelerden oluşturulacak bir makine müzesi planladıklarını açıklayan Tekli, "Tarihe ve sanata düşkün sanayicilerimizle birlikte Türkiye'ye örnek olacak bir müze kuracağız" dedi.

Yeni genişleme alanları için hızlı adımlar

Mersin'in sanayi alanında hızlı büyüdüğünü kaydeden Tekli, 5. bölge için imar planlarının hızlandırıldığını, ön tahsislerin yakında başlayacağını ve 6. bölge için de başvuruların yapıldığını söyledi. Tekli, "Yeni genişleme alanı projelerimiz bakanlık tarafından hızlıca onaylanıyor. Müracaatını yaptığımız bölgelerimizi en fazla 2-3 yıl içerisinde ayağa kaldırıyoruz ve fabrikalarımız üretime başlıyor. Bu Türkiye şartlarında ciddi kısa bir süre. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

OSB yakınına lojman projesi

Sanayicilerin ve personellerin talepleri doğrultusunda OSB içerisine ya da yakınına lojman yapılacağını ifade eden Tekli, bu lojmanların satışının yapılmayacağını, bakanlık tarafından belirlenecek kira bedeliyle sanayicilere kiralanacağını söyledi.

Kadın istihdamına katkı

Kadın istihdamını artırmak için Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevi'ni hizmete sunduklarını belirten Tekli, burada sanayicilerin ve personellerin çocuklarının eğitim gördüğünü söyledi. Ayrıca Model Fabrika'nın da sanayicilere önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ulaşım ve altyapı çalışmaları sürüyor

OSB bağlantı yolu, D-400'e alternatif olarak planlanan 50 metrelik yol, demiryolu bağlantısı ve Pamukluk Barajı suyunun OSB'ye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tekli, bu süreçlerin Ankara'dan yakından takip edildiğini söyledi.

TÜBİTAK danışmanının haftada 2 gün Mersin, 3 gün Ankara'da sanayicilere destek sunduğunu belirten Tekli, bakanlık projelerinin takibi için de özel danışman görevlendirildiğini aktardı.

Mersin OSB ailesinin her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Tekli, "Bölge sayımız arttıkça ailemiz de büyüyor. Tüm sanayicilerimize işlerinde başarılar diliyorum. Her bir fabrikamız ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına direk katkı sağlıyor. Müteşebbis Heyet olarak Mersin sanayisinin gelecek 50-100 yılını planlıyoruz. Başta Mersin OSB Müteşebbis Heyet Başkanımız, Mersin Valisi Atilla Toros olmak üzere, tüm Müteşebbis Heyet üyelerimize, sanayicilerimize ve bölge personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının sonunda Mersin OSB'de faaliyet gösteren ve İSO 500 listesine giren sanayicilere plaket verildi. Program, Avukat Cansu Anılan'ın bilgilendirme sunumuyla sona erdi. - MERSİN