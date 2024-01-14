Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi temel altyapı ihalesi tamamlandı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) temel altyapı ihale süreci tamamlandı. TÜİOSB ile ihaleyi kazanan firma arasında sözleşme Ankara'da imzalandı.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen sözleşme imza törenine, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, TÜİOSB Başkan Vekili Armağan Öner, Mevzuat ve Teknik Hizmet Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü ile ihaleyi kazanan AKM Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. ve Dillingham Construction International Inc. ortak girişimi yetkilileri yer aldı.

TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, temel altyapı ihale sürecinin tamamlanmasının TÜİOSB için önemli bir hamle olduğunu belirterek, "Önemli bir aşamayı daha tamamladık. Bu yıl fabrika inşaatlarımızın büyük bölümünü bitirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımızda yanımızda olan ve destekleyen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bölgemiz ile ilgili tüm adımlarımızda yine katılımcılarımız ile birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

Yeni ilave alana yoğun ilgi

TÜİOSB'nin istikrarlı ve emin adımlarla ilerlediğini belirten Akyürek Balta, 125 hektarlık ilave alan için yeni katılımcıların yoğun ilgisi olduğunu, bölgede inşaatların devam ettiğini ifade ederek, bu yıl fabrika inşaatlarının büyük oranda tamamlanacağını ve 2025 yılında birçoğunun işletmeye geçeceğini öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si

TÜİOSB'nin Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olduğunu hatırlatan Akyürek Balta, "TÜİOSB 2018 yılında resmi olarak kuruluşunu gerçekleştirdi. 2019 yılında temel attık. Bölgemiz Dünya Bankası Finansmanlı Organize Sanayi Bölgeleri Projesi çerçevesinde yer alıyor. Bu bağlamda temel altyapı projelerimiz Dünya Bankası tarafından finanse edildi. 2021 yılında yol ve arazi kazı-dolgu inşaat işlerimizi başlattık. Bölge arazi düzenleme çalışmalarımızı ve arsa tahsislerimizi 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Şimdi de 125 hektarlık ilave alanımız için çağrımızı yaparak yeni yatırımcı başvurularını almaya başladık. 11 Ocak 2024 tarihinde temel altyapı ihale sürecimizi tamamladık ve sözleşmemizi imzaladık. Adım adım üretime yaklaşıyoruz" diye konuştu.

TÜOSB ayrıcalıkları

TÜİOSB'nin 100 fabrikayla, 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi kurmak için hazırlandığına dikkat çeken Akyürek Balta, TÜİOSB'nin ayrıcalıklarından şöyle söz etti: "TÜİOSB, akıllı teknik alt yapıların yanı sıra Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Gıda İnovasyon Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Ortak Lojistik Merkezi, Güneş Enerji Santrali Projesi ve DigiGreenFoodValley sertifika sistemi ile bölgenin ve Türkiye'nin dönüşümüne liderlik yapacak bir marka. OSBÜK ve MEXT Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile dijitalleşme projemiz hayata geçecek. Bu proje ile hedefimiz; gelecek 100 yılın pazarlarında Türkiye'nin tüm gıda ve tarımsal ürünlerini ihracata kazandıracak bir üretim üssünü oluşturmak. Proje ile işletmelerin teknik bilgi altyapısı hazırlanarak, uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması sağlanacak. Protokol çerçevesinde, firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik kapasiteleri geliştirilecek, markalaşmalarını kolaylaştıracak girişimler desteklenecek. Aynı zamanda yatırımcıların finansman kaynaklarına erişimleri kolaylaştırılacak. Yatırımcılarımıza hizmet verecek dijital dönüşüm merkezimizle üretimin uçtan uca izlenebilirliği sağlanacak."

Yatırımcıya önemli avantajlar

TÜİOSB'nin yatırımcıları için önemli avantajları olduğunu aktaran Akyürek Balta, şöyle devam etti: "Endüstriyel simbiyozla atık yönetim tesisimiz, ortak sağlık güvenlik birimi ve çevre laboratuvarı gibi yatırımlarımızla ekonomik avantajların da üssü olmayı hedefledik. Bölgemizde kurulacak yağmur suyu toplama merkezimizle, atık sular ileri teknoloji kullanılarak arıtılacak ve tarımsal sulama suyu olarak değerlendirilecek. TÜİOSB, aynı zamanda enerjide kendi kendine yetebilecek bir OSB olacak. Yatırımcımız fabrikasını kurarken eş zamanlı Güneş Enerji Sistemini (GES) de kuracak. Böylece hem enerji verimliliği hem de uygun maliyetli enerji tüketimini sağlamış olacağız."

Yeşil dönüşüm zorunlu!

Üretimde yeşil dönüşümün zorunluluğuna da değinen Akyürek Balta, "OSB'lerimiz ve sanayicilerimiz bu gerçekle ilerlemeli ve yeşil dönüşümün temelini oluşturan AB Yeşil Mutabakatı kriterleri için hızlı hareket etmeliler. AB pazarından yararlanmak için yeşil dönüşüm olmazsa olmaz. TÜİOSB, Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olarak bu bağlamda önemli bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN