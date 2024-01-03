Mersin Valisi: Türkiye\'nin gelişmesine katkı sağlıyoruz

Türkiye'nin geliştiğini ve her geçen gün çok büyük mesafeler kat ettiğinin altınız çizen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan,"Mersinimiz de bununla birlikte, ülkemizle birlikte gelişiyor ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı inşallah birkaç hafta içerisinde açılacak.Mersin Limanımızda genişleme çalışmaları başladı, kapasitesi 2.6 milyon TEU'dan 3.6 milyon TEU'ya çıkacak"dedi.

Mersin'in Kurtuluş töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, yapılacak olan ile süreci devam eden yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılacak olan havalimanı müjdesini verdiğini belirten Vali Pehlivan," Çukurova, bölgesel değil, dikkat edin. Uluslararası havalimanı inşallah birkaç hafta içerisinde açılacak. Mersinli ve bölge halkımızın hizmetine aynı zamanda bölgedeki illerimizin hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Pamukluk Barajı açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Pehlivan, cazibeli içme suyunun da müjdesini verdi.

Pehlivan, "Şu anda hızlı bir şekilde hem tarımsal sulama kanalları yapılıyor. Hem de içme suyu şebekesi ve bir boyutuyla da arıtmasını da Mersin Büyükşehir Belediyesi yapmak suretiyle birkaç yıl içerisinde 1.5 milyona yakın nüfusumuz cazibeli içme suyuna kavuşmuş olacak. Bu sayede binlerce dekar tarım arazisi de suyla kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ihracat rakamlarına en büyük katkıyı yapan illerden biri Mersin"

Mersin Limanının şehir ekonomisine sağladığı katkının büyük olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Şehrimizin ekonomisine büyük katkısı olan Mersin Limanımızda genişleme çalışmaları başladı. Kapasitesi 2.6 milyon TEU'dan 3.6 milyon TEU'ya çıkacak. Dün ihracat rakamları açıklandı. 255 milyar dolar ve bu rakamlara en büyük katkıyı yapan illerden birisi de Mersin ilimiz. Mersin'deki gümrük kapılarımız, limanımız başta olmak üzere eğitim altyapımız, sağlık altyapımız, gençlik spor altyapımız her geçen gün çok daha iyi noktalara geliyor. ve bir yandan da ulusal manada ortaya konulan eserlere, çalışmalara ilimizden gerekli katkıyı sunma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Birinci yüzyılın kazanımlarını ikinci yüzyıla taşıyoruz"

2023 yılının Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü olması dolayısıyla büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığına değinen Pehlivan, "Şimdi 3 Ocak 2024 tarihindeyiz. Türkiye'mizin ikinci yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na adım atmış durumdayız. Birinci yüzyılın kazanımlarını, birinci yüzyılda elde ettiğimiz tecrübeyi, birikimi, çalışma azmi ve kararlılığını ikinci yüzyıla taşıyoruz. Mersin olarak siz kıymetli Mersinli hemşerilerimizle birlikte ülkemizi her alanda bilimde, teknolojide, tarımda, sanayide, eğitimde, bilişimde, uzay teknolojilerinde kültürde, sanatta, akla gelebilecek bütün alanlarda daha müreffeh, daha kalkınmış, daha da ileriye gitmiş bir Türkiye için, Mersin olarak en güçlü katkıyı verme kararlılığında olduğumuzu bugün bu kurtuluş günü vesilesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda bir kere daha ifade ediyoruz. Bunu ifade ederken de işte burada bulunan pırıl pırıl gençlerimize güveniyoruz. Hemşerilerimize güveniyoruz. Mersinli kardeşlerimize ve bir bütünüyle toplumumuza, ülkemize güveniyoruz" diye konuştu.

"Eğer güvenliğiniz varsa, eğitim de, yatırım da yapabilirsiniz"

Milli güvenliğin öneminin gerçekleştirilecek yatırımlar üzerinde büyük etkisi olduğuna vurgu yapan Pehlivan, "Ülke olarak savunma sanayinde yüzde 15'lerden yüzde 80 yerlilik, millilik oranlarına geldik. Eğer güvenliğiniz varsa, eğitim de yatırım da yapabilirsiniz. Sanayinizi de geliştirebilirsiniz. Ama güvenliğiniz yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız. O yüzdendir ki önce kurtuluş mücadelesi verilmiş. Cumhuriyet ilan edilmiş. Hemen o yıllarda iktisat kongresi toplanmış ve muasır medeniyetler çıtası hedefi konulmuştur. Bugün Mersinimizde ve ülkemizde güvenlik ve asayişten asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Dün ülkeler olarak üzerimize gelenlere, bugün de terör örgütleriyle üzerimize gelenlere asla müsamaha göstermedik, asla da müsamaha göstermeyeceğiz. Mersin olarak çok şükür huzurluyuz. Huzurlu bir ortamımız var. Neden? Çünkü artık buraya örgütler, şer odakları dokunamıyor, dokunamayacak. Geçmişte denedikleri huzur bozma faaliyetlerini yapamıyor, yapamayacak. Huzurumuzu bozanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla geçit vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz. Çünkü Mersinli hemşerilerimizi seviyoruz. Mersinli hemşerilerimiz, bütün ülkemizdeki vatandaşlarımız ve onların güvenliği, esenliği, huzuru çok önemli. Bunu yaparken güvenliğimizi tesis eden, temin eden kahramanlarımız, güvenlik birimlerimiz gücünü ecdadından, gücünü geçmişimizden, gücünü şanlı tarihinden alıyor. ve bu sayede birbirimize kenetleniyoruz. Daha da çok kenetleneceğiz. Ülkemizi daha ileri doğru noktalara taşımak için hep birlikte çok daha çalışacağız"diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN