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MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi - Son Dakika

MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi

10.12.2021 10:34
MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Aralık ayı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Aralık ayı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

29 Kasım 2021 tarihinde yapılan genel kurulda oy çokluğuyla reddedilen 2022 mali yılı ücret tarifesi tasarısıyla ilgili konuda ısrar kararı arayan Başkan Seçer, maddeyi bir kez daha genel kurula sundu. 39 Meclis üyesinin ret kararında ısrar ettiği oylama neticesinde konuşan Seçer, "Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna erişmek gerekiyordu. O da 40 sayısına eşilemediği için madde kabul edilmiş sayılmıştır. Tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

29 Kasım 2021'de yapılan genel kurulda 2022-2024 dönemi bütçe tasarısını görüştüklerine değinen Seçer, "Toplantı 63 üyeyle açılmıştı. Bütçe oylamasına katılanların sayısı 59'du. Karar yeter sayısı 59, oylamaya katılanları göz önüne alırsak, 30 olması gerekiyor. Yalnız bu oylamada 59 üyenin 25'i kabul, 34'ü de çekimser oy kullandı. Dolayısıyla bu oylama ben sehven bütçe kabul edilmiş diye tutanaklara geçti ama düzeltilmesini buradan da talep ediyorum. ve yine bütçeyi tekrar oylarınıza sunacağım" diye konuştu.

2022-2024 dönemi bütçe tasarısıyla ilgili madde, olağanüstü genel kurul toplantısında bir kez daha görüşüldü. 32 kabul, 16 çekimser olmak üzere toplam 48 oyun kullanıldığı madde kabul edildi. - MERSİN

MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi
MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Vahap Seçer, Aralık, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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