Üye Girişi
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

12.01.2022 09:30
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

Bursa'da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor.

Bursa'da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olan makinelerde lise öğrencilerinin imzası bulunuyor.

Bursa'nın ilk meslek okullarından biri olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ortaya çıkardıkları çalışmalarla meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Makine Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makinesi 27 ülkeye ihraç ediliyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamına alınmasıyla harekete geçen öğretmenler, öğrencilerin staj gördükleri firmalarla irtibata geçti. Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları lisenin atölyelerinde üretilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır istenen siparişleri hazırlayan öğrenciler, ürettikleri parçalarla ortaya çıkan makinenin ise Almanya, Rusya, Amerika'nın da arasında bulunduğu yaklaşık 27 ülkeye ihraç edildiğini öğrenmeleri büyük bir mutlulukla karşılandı.

Makine teknolojisi alanı olarak 3 dalda eğitim verdiklerini belirten okulun Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, "Bu öğrencilerin hepsi, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanayide çalışmaktadır. Buraya gelen öğrenciler, makine bölümüne ilgileriyle eğitimlerini de başarıyla tamamlıyor. En son yapmış olduğumuz çalışmayla bu öğrencilerin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymuş olduk. Döner sermaye kapsamına girdikten sonra stajyer göndermiş olduğumuz firma ile yaptığımız görüşme sonunda dışarıdan aldıkları parçaları bizim üretebileceğimizi ilettik. Onlarda kabul etti. Biz onların istediği ürünleri üretmenin yanı sıra, sanayiye de iyi bir eleman yetiştirmiş oluyoruz. İlk parti üretimlerimiz tamamlandı. Bizlerde, öğrencilerde, firmada yaptığımız işten çok memnunuz" diye konuştu.

Lise birinci sınıf öğrencisi Mert Özyurt, "Eğitimimiz yanı sıra, döner sermayeden gelen işlerle uğraşıyoruz. Bu hem bize daha hızlı deneyim, hem de özgüven sağlamış oluyor. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlerle harçlığımız da çıkmış oluyor. Okul masraflarında ailemize yük olmuyoruz. Yaptığımız işlerin sonucunda Türkiye'nin ihracatına destek vermek bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak her Türk gencini mutlu eder. Biz bu sayede iş imkanlarını da görmüş oluyoruz. Milliyet duygularımızda kabarmış oluyor. Ben bunu sadece bizim okul için değil, diğer meslek liselerinde de görmek isterim. Bu tecrübe ve ekonomik kalkınma açısından önemlidir" diye konuştu.

Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Güllü, "Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim önemi için, farklı projelere imzalar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğünü birazda da arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu an Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda, döner sermaye çalışmalarına hız kazandırdık. Okulumuzdaki her bölümü sektörün öncüleriyle bir araya getirerek iş birliklerine imza attık. Bunun ilk meyvelerini makine alanında sağladık. Sanayimizle birlikte onların ürettiği makinelere, bazı parçalarını okulumuzun atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerimizle üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünlerin tesliminden sonra üretilen parçalarımızın makinelerle birlikte yurt dışına ihraç olduğunu öğrendik. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olması bizleri ekstra mutlu etti. Bu şekilde işbirliklerini geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesleki eğitim artık Türkiye'nin stratejik hedefidir. Güçlü Türkiye için, güçlü mesleki eğitim şart" şeklinde konuştu. - BURSA

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Bursa, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor - Son Dakika Ekonomi


İstanbul'daki hava durumunu özetleyen fotoğraf! Binanın dış cephe kaplaması bu hale geldi İstanbul'daki hava durumunu özetleyen fotoğraf! Binanın dış cephe kaplaması bu hale geldi         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?         
09:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi Uraz Kaygılaroğl ve gizemli kız arkadaşı Etiler'de görüntülendi         
07:49
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10

Son Dakika Haberleri
09:31 İstanbul'daki hava durumunu özetleyen fotoğraf! Binanın dış cephe kaplaması bu hale geldi
09:29 Yine Esenyurt! Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş
09:27 Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var
09:07 Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı!
09:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin
09:01 Döviz cephesinde kritik gün! 12 Ocak Dolar, Sterlin Euro Fiyatları!
08:55 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler
08:52 Altın fiyatlarında son durum! 12 Ocak 2022 çeyrek, yarım, gram altın fiyatları
08:44 Soğuk hava yurda giriş yaptı! Kar bütün ülkeyi saracak! İstanbul Valiliği uyardı
08:37 Beceriksiz hırsız! Parayı düşürdü, kasa boş çıktı, çaldığı araç arıza yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 09:42:38. #1.12#
SON DAKİKA: Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement