Metal işçinin toplu sözleşme pazarlığında ilk teklif geldi: 6 ay için yüzde 80 zam - Son Dakika

Metal işçinin toplu sözleşme pazarlığında ilk teklif geldi: 6 ay için yüzde 80 zam

Metal işçinin toplu sözleşme pazarlığında ilk teklif geldi: 6 ay için yüzde 80 zam
Son Güncelleme: 04.09.2023 15:12

Memur ve emeklinin toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından sıra metal işçilerine geldi. 150 bin işçinin maaş zammını ilgilendiren görüşmede ilk teklif geldi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, en düşük saatlik ücretin 65 liraya yükseltilmesini, ilk 6 ay için zam oranının yüzde 80, kıdem zammının yüzde 29,14 olmasını teklif etti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde (TİS), en düşük saatlik ücretin 65 liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay için zam oranının yüzde 80, kıdem zammının yüzde 29,14 olması teklif edildi.

TOPLAM ZAM TEKLİFİ YÜZDE 119

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sosyal haklarla birlikte toplam yüzde 119,05 zam teklifi verilirken, 2 yılı kapsayan sözleşme teklifinde, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile yüzde 5, üçüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5, dördüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5 zam istendi.

YAN HAKLAR

Ayrıca ulusal bayramlar, dini bayramlar ve arife günlerinde çalıştırılan işçilerin yüzde 100 zamlı ödenen ücretlerinin yüzde 200 zamlı ödenmesi, 30 gün boyunca devamsızlık yapmayan sendika üyesi işçilere 2 günlük ücretleri tutarında devamlılık primi verilmesi, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi, bu oranın üzerinde ödeme yapılıyorsa aynı şekilde devam edilmesi teklif edildi.

İmza tarihine kadar geçen süre boyunca sendika üyesi işçilere her ay ücret ödemeleri ve imza tarihine kadar oluşacak alacak farklarından mahsup edilmek üzere 5 bin lira avans verilmesi, sendika üyesi işçinin çocuğunun sünneti için kullanılmak üzere 2 gün izin verilmesi TİS'te yer aldı.

"MASADAN HER ZAMANKİNDEN GÜÇLÜ KALKACAĞIZ"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 2023-2025 MESS Grup TİS teklifini hazırladıklarını belirterek, "Sözleşme masasından her zamankinden güçlü kalkacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Metal işçinin toplu sözleşme pazarlığında ilk teklif geldi: 6 ay için yüzde 80 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metal işçinin toplu sözleşme pazarlığında ilk teklif geldi: 6 ay için yüzde 80 zam - Son Dakika
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