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Metaverse'de arsa dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika

Metaverse'de arsa dolandırıcılığına dikkat

31.01.2022 10:58
Metaverse'de arsa dolandırıcılığına dikkat

'Metaverse' projelerinde yapılan arsa satışlarında yaşanabilecek dolandırıcılığa karşı uzmanlar uyarıyor.

'Metaverse' projelerinde yapılan arsa satışlarında yaşanabilecek dolandırıcılığa karşı uzmanlar uyarıyor.

Geleceğin teknolojisi olarak tanıtılan 'Metaverse' projelerinde sanal arsa satışları yapılmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinin parsel parsel satışa sunulduğu platformlarda İstanbul'un birçok bölgesi konumuna göre farklı fiyatlardan satılıyor. Uzmanlar ise sanal arsa satışlarında mutlaka uzmanlara danışılmasını öneriyor ve yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

Metaverse projeleriyle birlikte İstanbul'un Ankara'nın önemli lokasyonlarının sanal haritalarda satıldığını söyleyen Metaverse Uzmanı Can Kazancıoğlu, "Bu teknolojiyle birlikte çıkan birçok proje oldu. Her teknolojinin başında iyi projeler olduğu gibi kötü projelerde olabiliyor. Bunlardan bazıları şuanda aslında her gün haberlerde gördüğümüz sosyal mecralarda gördüğümüz arsalar ile alakalı satış projeleri. Şuanda İstanbul Boğaziçi köprüsü gibi Ankara gibi önemli lokasyonların piksel piksel yani metrekare metrekare satıldığını görebiliyoruz. Bu projeler çıktığında 10 TL gibi rakamlara satılırken insanların alım satımı ile şuanda 5 milyon dolar gibi rakamlara çıkmaya başladı ve burada aslında bir kiralama yada gelir elde etme şansınız yokken projenin sadece sahibine bir para kazandırmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Aldığınız tapu veya yaptığınız yatırımların tamamının gerçekliğinin olduğunu bilmeniz gerekir"

Gerçek hayatta yaşanan sahteciliğin metaverse projelerinde de olabileceğine dikkat çeken Kazancıoğlu, "Gerçek hayatta aldığınız bir tapunun sahte olma ihtimali metaverse projelerindeki arsa satışlarında da olabilir. Bu yüzden aldığınız tapu veya yaptığınız yatırımların tamamının gerçekliğinin olduğunu bilmeniz gerekir. Klon olup olmadığına dikkat dikkat etmeniz gerekir, bu sebeple bilirkişilere danışmanızı öneririm" diye konuştu.

Büyük firmaların metaverse ve NFT konusunda büyük geliştirme projeleri yaptığına da değinen Kazancıoğlu, "Büyük firmaların gerçekleştirdiği önemli projeler var. Bu projelerin çoğu aslında yatırım yapacağınız ya da sizin faydalanabileceğiniz teknolojiler olmayacak. Yatırdığınız rakamların çoğunu kaybedeceksiniz. Bu kaybın azaltılması için aslında çok doğru kaynaklardan araştırıp doğru kişilerle görüşme sağlayarak doğru yatırımlar yapmak gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

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Metaverse, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Metaverse'de arsa dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika Ekonomi


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