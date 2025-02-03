Meyve Fidanı İhracatında Lapseki'nin Yıldızı - Son Dakika
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Ekonomi

Meyve Fidanı İhracatında Lapseki'nin Yıldızı

Meyve Fidanı İhracatında Lapseki\'nin Yıldızı

Osman Okay, Lapseki'de 300 bin meyve fidanı üreterek bölgenin en büyük ihracatçısı oldu.

03.02.2025 12:51
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 20 yıl önce 5 dönüm arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Osman Okay, yıllar içinde üretim sahasını ve tür çeşitliliğini artırarak bu alanda bölgenin en büyük ihracatçısı oldu.

Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1998'de mezun olan Okay (48), üniversite eğitiminin ardından bir ihracat firmasında 5 yıl meyve plastonu sorumlusu olarak çalıştı.

Mesleğine, baba ocağı Lapseki'de üretici olarak devam etmeye karar veren Okay, 20 yıl önce 5 dönüm arazide şeftali, nektarin, kiraz, kayısı fidanı yetiştiriciliğine başladı.

İlk yıllarda meyve fidanı satışını üretim yaptığı bölgede gerçekleştiren Okay, yetiştirdiği meyve fidanlarına erik, elma, Trabzon hurması, ayva, nar ve armudu da ekleyerek, üretim sahasını son 15 yılda 120 dönüme çıkarttı.

Bu yıl 300 bin adet meyve fidanı üreten ve bu fidanların 200 bin adetini Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan ve Bulgaristan'a ihraç etmeye hazırlanan Okay, Çanakkale bölgesinin en büyük fidan ihracatçısı oldu.

2026 hedefi 500 bin meyve fidanı

Osman Okay, AA muhabirine, bugün Türkiye'nin meyve deposu olarak bilinen Lapseki'de meyve fidanı temininin geçmiş yıllarda il dışından sağlandığını söyledi.

Yöredeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 5 dönüm arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başladığını anlatan Okay, "Fidan yetiştiriciliğini niye kendimiz yapmayalım diyerek, doğru çeşitlerle yetiştirmeye başladık. Üniversite eğitimi sonrası mesleğimi devam ettirmek istedim. Lapseki'miz Türkiye'de önemli üretim yerlerden biri. Coğrafi işaret almış ürünlerimiz var. Kendi memleketimde böyle bir iş yapmak istedim. Lapseki'de yaklaşık 20 yıldan beri meyve fidanı üretiyoruz." dedi.

Son 15 yıldır ihracata ağırlık verdiğini belirten Okay, geçen yıl 250 bin meyve fidanı ürettiğini, bu ürettiği 300 bin meyve fidanının 200 binini Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan ve Bulgaristan'a ihraç edeceğini, 2026'da ise 500 bin meyve fidanı yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu yılın ilk ihracatını Tacikistan'a yapacağını ifade eden Okay, "Allah nasip ederse 2025 yılının ilk ihracatını yola çıkartıyoruz. Şubat ayının sonu gibi Bulgaristan sevkiyatımız olacak. Azerbaycan'a gidecek olan tırımızda 25 bin nektarin ve kiraz fidanı var. İhracata başladığımız ilk yıllarda bir tır bile dolduramıyorduk. Bu yıl 350 bin adet üretimimiz var. Son yıllarda ürettiğimiz fidanların yüzde 70'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışında düzenlenen fuarlara da katılarak ilçemizi tanıtıyoruz. Bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 25 artış var. Meyve cennetinden, meyve fidanı ihraç ediyoruz çok şükür." diye konuştu.

Okay, meyve fidanı yetiştiriciliğinin yanı sıra 120 dönüm alanda yetiştirdikleri meyveleri de ihracatçı firmalara verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Lapseki, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meyve Fidanı İhracatında Lapseki'nin Yıldızı - Son Dakika

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