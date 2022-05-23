Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti - Son Dakika
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Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti

23.05.2022 15:23

Adana'da başlayan meyve ve sebze hasadı haldeki fiyatlara yansıyacak. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini ifade etti.

Verimli tarım ovalarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Hasat ile birlikte fiyatlarda düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan satılan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğanın tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor. Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.

Pazarcılar tarih verdi: Meyve ve sebze fiyatları 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşecek

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Şu anda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek" diye konuştu.

Pazarcılar tarih verdi: Meyve ve sebze fiyatları 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşecek

KARPUZUN FİYATI 3 LİRAYA DÜŞTÜ

Antalya'daki seralarda hasat edilen karpuzun kilogram fiyatının 8 liradan 3 liraya düştüğünü aktaran Mahsun Doğan, "Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalığın şu anda 1 liraya alıcısı yok" dedi.

Pazarcılar tarih verdi: Meyve ve sebze fiyatları 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşecek

"MARULU 1 LİRADAN SATAMIYORUZ"

Ayrıca Başkan Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını da söyledi. Ayrıca Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. 2 hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan 8 liradan satılan domates 2 hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek" ifadelerini kullandı.

Pazarcılar tarih verdi: Meyve ve sebze fiyatları 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşecek
YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bu Biden'ciler ona da çare bulur.Tarlaları satın alır hasatsız tarlada bırakıp çürütür yinede bunca masraf yapıp oluşturdukları bu algıyı yıktırmazlar. Gerekirse tırlarla çekerler tarladan derelere dökerler yinede kafaya koydular milleti çileden çıkarıp iktidarı devirmek amaçları. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Türkiye, Tarım, Hasat, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti - Son Dakika
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