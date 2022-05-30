Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya

30.05.2022 17:33
Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip Milas zeytinyağı İtalya'da yapılan zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya kazandı.

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip Milas zeytinyağı İtalya'da yapılan zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya kazandı. Milas zeytinyağı, "Erken hasat, soğuk sıkım organik zeytinyağı" dalında yapılan değerlendirmede altın madalya ile ödüllendirildi.

Bu yıl 7'incisi düzenlenen yarışmada dünyanın en iyi erken hasat, soğuk sıkım sızma zeytinyağları yarıştı. Yarışmanın ev sahibi İtalya'nın yanı sıra yarışmaya Türkiye, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, İsrail, Brezilya, Arjantin'den pek çok zeytinyağı markası katıldı. Dünyanın en iyi beş uluslararası sızma zeytinyağı yarışması arasında gösterilen EVOO 100C Uluslararası Zeytinyağı yarışması kuzey ve güney yarım kürenin en iyileri, yarışmaya katılan ülkelerin zeytinyağlarının en iyisi, sınıfının en iyisi seçildi. Yarışmada ayrıca kalitesine göre altın ve gümüş madalyalarla ödüllendirmeler yapıldı.

Türkiye'yi temsilen katılan zeytinyağı markaları arasında Gaila Oliva Memecik ülkenin en iyisi seçilirken, yarışmaya Milas'tan katılan bir işletmenin zeytinyağı ise erken hasat, soğuk sıkım, organik zeytinyağı dalında altın madalya kazandı. Yarışmaya Türkiye'den katılan 47 zeytinyağı markası altın, 25 zeytinyağı markası ise gümüş madalya kazandı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya
Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya
Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Hermus Memecik, 'Japan Olive Oil Prize 2022'De Türkiye'nin En İyi Zeytinyağı Seçildi Hermus Memecik, 'Japan Olive Oil Prize 2022'De Türkiye'nin En İyi Zeytinyağı Seçildi OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
Kaynak: İHA

Altın Madalya, Zeytinyağı, Türkiye, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement