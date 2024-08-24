Milli Bilek Güreşi Sporcusu Gökhan Seven Dünya Şampiyonu Oldu

Ekonomi

Paralimpik dalda Türkiye'nin en başarılı sporcuları arasında yer alan ve Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ) Enerji Spor Kulübü altında müsabakalara katılan milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven, yeni bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seven, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen 45. bilek güreşi şampiyonasında finale kaldı ve Mısırlı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Birçok uluslararası müsabakada sayısız başarıya sahip Seven, söz konusu turnuvada, para bilek güreşi dalında ve 100 kilogram kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazanarak uluslararası müsabakalardaki madalya sayısını 30'a çıkardı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gökhan Seven, 9 aylıkken geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda yürüme yetisini kaybetti. Profesyonel spor hayatına 2002'de okçuluk ile başlayan ve salon yarışında ikinciliği elde eden Seven, ardından halter sporuna yöneldi. Türkiye şampiyonalarında halter alanında çeşitli dereceler elde eden sporcu, omzundaki sakatlığın ardından bilek güreşine geçiş yaptı.

Dört yıl boyunca aralıksız Türkiye Şampiyonası'na katılan Seven, 2010'da Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa dördüncüsü oldu. Eylülde ise ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Arka arkaya başarılar elde eden Seven, 2012'de Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Toplamda 12 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Kombat şampiyonasında altın madalya kazanarak 29 kez ülkesinin bayrağını göndere çektirdi ve ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Gökhan Seven, ayrıca üç ayrı sıklette hem sağ kol hem sol kolda Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonu olan dünyadaki tek sporcu olma özelliğini taşıyor.

Tekerlekli sandalye curling takımının kaptanlığını da yapan Gökhan Seven, curling, okçuluk ve bilek güreşi branşlarında aktif olarak spor yapmayı sürdürüyor. Ayrıca ikinci kademe fitness antrenörlüğü bulunan Seven, ulusal bilek hakemi olarak hizmet veriyor. Yaklaşık iki yıl önce DEPSAŞ Spor Kulübü'ne transfer olan Seven, başarılarına yenilerini katmaya devam ediyor.