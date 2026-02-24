Milli Muharip Uçak, KAAN Teknoloji Tesisi'nde yeni dijital yetenekler kazanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN projesi kapsamında HAVELSAN'ın yürüttüğü mühendislik çalışmaları için inşa edilen KAAN Teknoloji Tesisi'nin KAAN'ın dijital yeteneklerini büyüteceğini, mühendislik hızını yükselteceğini, doğrulama ve test disiplinini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün HAVELSAN'da, Türkiye'nin yazılım ve yapay zeka başta olmak üzere komuta-kontrol, simülasyon, siber güvenlik ve otonomi alanlarında ulaştığı seviyenin somut adımlarının görüldüğünü söyledi.

Günümüzde güvenlik ortamının veriyle güçlenen, ağlarla derinleşen, yazılımla hızlanan bir döneme güçlü bir şekilde taşındığını vurgulayan Görgün, bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekanın yer aldığını ifade etti. Görgün, şöyle konuştu:

"Yapay zeka sensörlerden, ağlardan ve platformlardan gelen büyük veriyi anlamlandırarak komuta-kontrol zincirinde daha hızlı, daha isabetli ve daha öngörülü karar üretmeyi mümkün kılan stratejik bir çarpan olarak öne çıkmaktadır. Bu yeni dönemde platformların caydırıcılığı, onların aklıyla yani yazılım ve entegrasyon kabiliyetiyle daha da büyümektedir. Tam da bu sebeple sahada akıllı ve entegre sistemler geliştirmek kadar, bu kabiliyeti besleyecek yerli yazılım ve yapay zeka ekosistemini, veri güvenliğini ve yetkin insan kaynağını bütüncül bir anlayışla güçlendirmek zorundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Milli Teknoloji Hamlesi, Milli Yetkinlik Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun, savunma sanayini her geçen gün daha iddialı hedeflere taşıdığını dile getiren Görgün, HAVELSAN'ın tam bu noktada ekosistemin içerisinde, platformlara zeka kazandıran, sahaya çeviklik sunan, karar süreçlerini hızlandıran stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

KAAN Teknoloji Tesisi

Haluk Görgün, başarıların kalıcılığının, sahaya yansıyan ürünlerle ve büyüyen altyapıyla daha da güçlendiğini söyledi. Törende atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, savunma sanayimizin denizden havaya ve kritik komuta-kontrol altyapılarına uzanan bütüncül dönüşümünün somut adımlarına hep birlikte tanıklık edeceğiz. 'Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızı güçlendirecek SANCAR SİDA'mızın hizmete alınması, havacılık ve uzay ekosistemimizin üretim kabiliyetini derinleştirecek Simülatör Entegrasyon ve Üretim Tesisi altyapısının temellendirilmesi ve KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi'nin açılışı, yerli-milli mühendisliğimizin geldiği seviyeyi ve önümüzdeki döneme dair iddiamızı aynı çizgide buluşturan önemli kilometre taşlarıdır."

Bugün açılışını yapacağımız tesisler, HAVELSAN'ın yürüttüğü mühendislik faaliyetlerini daha güçlü bir üretim ve geliştirme kapasitesine taşıyacaktır. KAAN Teknoloji Tesisi, TUSAŞ Yerleşkesi içinde, KAAN projesi kapsamında HAVELSAN'ın yürüttüğü mühendislik çalışmaları için inşa edilmiştir. Bu merkezde, KAAN'ın dijital yeteneklerini büyütecek, mühendislik hızını yükseltecek, doğrulama ve test disiplinini daha da güçlendirecek faaliyetler icra edilecektir. Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi ise İstanbul Pendik Tersane Komutanlığımız arazisinde bulunan mevcut tesisin artan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiştir. Bu merkezde, yapay zeka, ağ destekli yetenek, komuta kontrol ve karar destek sistemleri gibi alanlarda AR-GE ve ürün projeleri yürütülecektir."

Görgün, temelini atılacak Simülatör Entegrasyon ve Üretim Hangarı'nın ise her türlü simülatör ve bileşenin geliştirilebileceği, eğitimlerin icra edilebileceği, fiziki koşul testlerinin yapılacağı kapsamlı bir üretim tesisi ve önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Haluk Görgün, "Bu yatırımlar, altyapımızı güçlendirirken insan kaynağımızın niteliğini de büyüten, ekosistemimizin özgüvenini ve üretim hızını artıran mühim adımlardır." dedi.