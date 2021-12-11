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Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar - Son Dakika

Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar

11.12.2021 08:48

Asgari ücrette son viraja girildi. Yeni asgari ücretin netleşeceği son toplantının pazartesi günü yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenden gelen önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaştı. Pazartesi netleşmesi beklenen asgari ücret için TİSK, en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu ifade etmişti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette son toplantı pazartesi günü yapılacak. İşverenler tepkiler üzerine tekliflerini 3.500 TL'nin üzerine çıkardı. İşçiler ise "4 bin TL kırmızı çizgi" diyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak. TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlayamadı.

"İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 4 BİN LİRAYA GELİYOR"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

"ENFLASYON DEĞERİ BİZİMKİNİN ALTINDA KALIYOR"

Başkan Atalay, 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirterek, "Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" açıklamasını yaptı.

TİSK: 3500 TL'Yİ GEÇTİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverenin de fedakârlık yapacağını belirterek, masada sundukları teklifin 3 bin 500 lirayı geçtiğini söyledi. Akkol, "İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik. Daha fazlası için çalışılıyor. Yüzde 21'i verip çıkalım demiyoruz, oradan başlıyor. Geçen yıl yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan son komisyon toplantısında işçi ve işveren arasında asgari ücreti teşvik konusunda mutabakata varıldı. İşveren tarafı artışta gerçekleşen enflasyonun dikkate alınmasını işçi tarafı da buna refah payının eklenmesini istedi.

İTO ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ İSTEDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir ücret artışı politikası izlenmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, "İşçiye verilen verilen ilave her zam, onun daha insanca bir ortamda yaşaması için gösterilen gayret, karşılıksız kalmaz. İş dünyamız, asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış politikasını izlemeli. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı tutumu, bakanımız Vedat Bilgin'in getirdiği bakış açısıyla, iş ve işçi dünyasını mutlu eden bir kararla neticeleneceğine inanıyoruz" dedi.

Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar

Pazartesi, Türk İş, Tisk, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar - Son Dakika
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