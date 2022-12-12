Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT - Son Dakika
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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT

12.12.2022 08:36

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda milyonların merakla beklediği asgari ücret, EYT ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum masaya yatırılacak. Ayrıca terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da diğer gündem maddeleri olacak.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

ASGARİ ÜCRET SÜRECİ MASADA

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

ASKERİ OPERASYONLAR DA GÜNDEMDE

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

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Son Dakika Ekonomi Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret ve EYT - Son Dakika
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