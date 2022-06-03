MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi

03.06.2022 17:11

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi sona erdi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi sona erdi.

MMG Genel Başkanı Bülent Şen, AA muhabirine, dolu dolu 3 gün geçirdiklerini belirterek 5'incisini düzenledikleri zirveyi uluslararası hale getirdiklerini söyledi.

İlgili ülkelerin ticari ataşeleri, konsoloslukları, büyükelçileriyle AR-GE ve inovasyon konularını konuştuklarını belirten Şen, "İlk gün savunma teknolojilerini konuştuk. İkinci gün enerjiydi, aynı anda paralel salonlarda gıda ve sağlığı da konuştuk. Bugün de aslında finansman teknolojilerini konuştuk." dedi.

Şen, zirveye gençlerin yoğun katılım gösterdiğini, bunların çoğunluğunun da müteşebbis olduğunu kaydetti.

Gençleri burada girişimci ve yatırımcılarla buluşturduklarını aktaran Şen, "Türk gençlerinin gücünü göstermeye çalışıyoruz. 'Müteşebbis olun, yatırımcı olun.' diyoruz. Türkiye'nin ciddi bir genç potansiyeli var. Türkiye büyüyen bir ülke, inşallah dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilecek bir ülke. Salonları doldurduk. Stantlarımız doluydu. Kamu ve özel sektör gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Uluslararası bir mod kattık, ilgi ülke temsilcilerini dinledik. Ülkemizdeki girişimcileri ve yatırımları anlattık, onlar da kendi ülkelerindeki durumu anlattı. O ülkelerle beraber yeni neler üretebiliriz bunun derdindeyiz." diye konuştu.

MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi

YORUMLAR
500
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement