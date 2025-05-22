MNG Kargo, DHL eCommerce ile Yeniden Yapılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MNG Kargo, DHL eCommerce ile Yeniden Yapılanıyor

MNG Kargo, DHL eCommerce ile Yeniden Yapılanıyor
22.05.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MNG Kargo, Ekim 2023'te DHL eCommerce adıyla Türkiye'de hizmet vermeye başladı ve 250 milyon euro yatırım planlıyor.

Ekim 2023'te global lojistik şirketlerinden DHL'in bir parçası olan MNG Kargo, Türkiye'de faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam ediyor.

Ekim 2023'te DHL Ailesi'ne katılan MNG Kargo, yaklaşık 1,5 yıllık bir entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam edecek. İstanbul'da sektör temsilcileri, çalışanlar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda MNG Kargo'dan DHL eCommerce'e uzanan yolculuğu anlatan DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, "Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL'in hem bize hem de Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor. Şirketin 'Strateji 2030' kapsamında Türkiye'yi kritik bir pazar olarak görmesi, ülkemizde uzun vadeli büyüme planları olduğunun en somut ifadesi. Bu dönüşümü Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendiren büyük bir yatırım hamlesi olarak değerlendirilmek gerek. Global bir markanın Türkiye pazarında kendi adıyla yer alması, ülkemizin lojistik altyapısının ne kadar güçlü ve geleceğe hazır olduğunun işareti. MNG Kargo'nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL'in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek; Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"250 milyon euroluk yatırımla yeni bir dönem başlıyor"

Kargo sektöründe hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak ve en iyi müşteri deneyimini sunmak hedefi ile çalıştıklarını söyleyen Gündüz sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de açıkladığımız gibi, 250 milyon euroluk yatırım planımız devam ediyor. Bu yatırımlar; yeni transfer merkezlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, operasyon ağımızın genişletilmesi, araç filomuzun modernizasyonu ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine odaklanmamızı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220'den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırırken, bu yatırımlarla kapasitemiz günlük 1.2 milyon adede ulaşacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmek."

"Global ağımızla daha fazla müşteriye ulaşıyoruz"

2023'teki satın almanın ardından entegrasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını anlatan Kağan Gündüz, "Müşterilerimizin, DHL'in global birikiminden ve operasyonel tecrübesinden faydalanmasını sağlayacak yeni projeleri hayata geçirdik. Bir yandan Türkiye içinde sunduğumuz hizmetleri müşteri memnuniyetini merkeze alarak yeniden şekillendirirken aynı zamanda yurt dışına e-ihracat yapmak isteyen müşterilerimizin yeni pazarlara açılmalarına destek olmak üzere, diğer DHL şirketleriyle iş birliğine giderek sunduğumuz servisleri de çeşitlendirdik. Bu kapsamda, sunduğumuz yurt içi gönderi çözümlerine ek olarak, sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen müşterilerimize daha avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat seçenekleriyle ürünlerini son alıcılarına ulaştırma kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de, DHL'in global gücünü arkamıza alarak müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

50 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kendi markası ile yola devam edecek olan DHL eCommerce, Türkiye'nin de dahil olduğu çeşitli Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde yurt içi gönderi taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret çözümleri de sunan şirket bu güçlü operasyon ağı sayesinde müşterilerine güvenilir, esnek ve yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet veren şirket, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerine teslimat süreçlerini basitleştiren, ihtiyaçlarına özel e-ticaret çözümleri sunan küresel bir lojistik lideri.

İsim değişikliği nedeniyle gönderi süreçlerinde herhangi bir farklılık olmayacak

Açıklamaya göre, MNG Kargo'nun Türkiye'de DHL eCommerce adı ile yola devam etme kararının ardından Türkiye genelinde marka değişimi ile ilgili büyük bir operasyon da yürütülüyor. Bu süreçte gönderimlerde hiçbir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmış durumda. Buna göre;

Marka dönüşümü ile birlikte tüm şubeler ve araçlarda kademeli olarak MNG Kargo markası ve logosu yerine DHL eCommerce markası ile logosu yer alacak. MNG Kargo'nun 850'den fazla şubesi, 7'si teknolojik transfer merkezi olmak üzere toplam 28 transfer merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 4.100'den fazla aracı ve 11 binin üzerinde çalışanı ile DHL eCommerce markası altında hizmet sunacak.

Gönderi süreci MNG Kargo'da olduğu gibi DHL eCommerce'de de aynı şekilde devam edecek. Kargo göndermek isteyenler Bireysel Online Gönderi seçeneği ile online olarak ya da en yakın DHL eCommerce şubesini ziyaret ederek gönderim işlemini gerçekleştirebilecek.Daha önce MNG Kargo markası ile yapılan gönderi takibi, artık DHL eCommerce web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Gönderilerin durumuyla ilgili anlık güncellemeler müşteriler tarafından kolayca takip edilebilecek.

Şirketin Türkiye'de attığı bu adım, Türkiye ekonomisine yönelik güçlü bir katkıyı da gösteriyor. Sektörün altyapısına yapılan yatırımların, doğrudan istihdam artışını desteklerken, üretici ve ihracatçılara sunulan rekabet avantajlarıyla birlikte Türkiye'nin ticaret hacminde de katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 220'den fazla ülkesine ulaşan bu yeni yapı, yerelden globale uzanan örnek bir başarı hikayesinin temellerini oluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

MNG Kargo, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Dhl, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MNG Kargo, DHL eCommerce ile Yeniden Yapılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Jose Mourinho Roma Havalimanı’nda görüldü Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu İçinden yatak çıktı Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Sakarya’da dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu Sakarya'da dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu
Google’dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
FETÖ’nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı
Real Madrid’den Barcelona’ya yılın transfer çalımı Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
17:54
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı Herkes aynı soruyu soruyor
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
17:52
Minguzzi cinayetinde verilen ’bıçak’ kararı için başsavcılıktan açıklama
Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama
17:36
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig’den topçu aldı
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
17:28
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani’den Jose Mourinho yorumu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
17:02
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 13:56:31. #7.13#
SON DAKİKA: MNG Kargo, DHL eCommerce ile Yeniden Yapılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.