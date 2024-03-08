Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta yüzde 13 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta yüzde 13 arttı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 653 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde en yüksek ihracat Irak'a yapıldı ve sektör, bu yıl 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor.

08.03.2024 13:21
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak şubat ayında 653 milyon dolara yükseldi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ocakta 602 milyon dolar ihracat yapan sektörün dış satımı şubatta 653 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat dönemi baz alındığında en yüksek ihracat 179 milyon dolarla Irak'a yapılırken, onu 61 milyon dolarla ABD, 60 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. İlk 3 dışındaki ülkeler Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Romanya olarak sıralandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, geçen yılın gerek global ekonomideki durgunluk gerekse komşu ülkelerdeki gerilimler nedeniyle kendileri açısından zor geçtiğini bildirdi.

Özkan, "Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük umutlarla başladık. Ocakta yakaladığımız ihracat başarılı performansını şubatta da sürdürmemiz hepimizin hem yüzünü gülümsetti hem de gelecek aylar için umut verdi." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonunda 8 milyar doları aşmak istiyoruz"

Erkan Özkan, şubatta ulaştıkları 653 milyon dolarlık rakamı gelecek aylarda artırarak bu yıl 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak istediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için yoğun bir çalışma sürdürürken emin adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz. Bir yandan ihracat stratejimiz doğrultusunda pazarlarımızı genişletip mevcut pazarlarda varlığımızı artırmaya gayret ederken diğer yandan da üretim hacmimizi artırmaya çalışıyoruz. Sektörde doğacak fırsatları takip ediyor, ihracatçımızın başarılı hamleler yapabilmesi için çabalıyoruz. Yıl boyunca gerek ülke ziyaretleri gerekse fuarlar ile ihracatçılarımıza maksimum verim sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı şubatta yüzde 13 arttı - Son Dakika

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