Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika

Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti

Moody\'s, Türkiye\'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti
Son Güncelleme: 31.08.2023 23:45

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye yükseltti. Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun 2023 yılı için yüzde 51,2 ve 2024 yılında ise yüzde 48,7 olmasının beklendiği açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

YÜZDE 2,6'DAN YÜZDE 4,2'YE YÜKSELTTİ

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, 2023 yılının ilk yarısında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ekonomik faaliyetin beklentileri aştığı aktarıldı.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 51,2

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun bu yıl yüzde 51,2 ve gelecek yıl yüzde 48,7 olmasının beklendiği kaydedildi.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

"SIKI FİNANSAL KOŞULLAR KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMEYİ BASKILAMAYA DEVAM EDECEK"

Raporda, sıkı finansal koşulların bu yıl küresel ekonomik büyümeyi baskılamaya devam edeceği ve büyümeyi 2024 yılında trendin altında tutacağı belirtildi. G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 2,7 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu ekonomilerde büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olmasının beklendiği aktarıldı. Moody's, bir önceki tahminlerinde G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİ DÜŞTÜ

Çin ekonomisinin önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, ülke ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5 olarak korunurken, 2024 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ABD İÇİN 0,8'LİK BÜYÜME TAHMİNİ

ABD'de ise resesyon riskinin azaldığı belirtilen raporda, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine düşmesi için trendin altında üretim gerektiği aktarıldı. Raporda, ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltildi. Enflasyonun beklendiği gibi düştüğü ve gelecek yıl da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, ancak risklerin sürdüğü aktarıldı. Raporda, büyük merkez bankalarının 2024 yılına kadar kısıtlayıcı politika duruşlarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
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