Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak

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Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Listeden çıkışın, küresel bazda ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım girişlerini desteklemesi beklenirken Moody's de gri liste kararını değerlendirdi. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, ''Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor.'' dedi.

28.06.2024 19:25  Güncelleme: 22:55
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin AA muhabiriyle paylaştığı notta, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi. Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak

"BU GELİŞMENİN, TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ULUSLARARASI ALANDA ARTIRMASI BEKLENİYOR"

Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı. Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

Moody\'s: Türkiye\'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökmen Karaçay: bunlar not yukseliyo dedikçe millete zammı kilitliyolar ne iş bu anlamadım aferin Türkiye'yi iyi coksrtmissinizmi oluyor bu 14 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Allahıma bin sukur bugünleride gördük Türkiye büyüyor ve etrafını büyülüyor hamd olsun ekonomi 2029 da çok daha iyi olacak 1 10 Yanıtla
    Fatih Aydın: Sen inanıyor musun bu söylediğine, temmuzda uçuyorduk zaten 5 0
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