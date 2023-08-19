Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam gelmesi bekleniyor

Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam gelmesi bekleniyor
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:48

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren 1 lira zam yapılması bekleniyor. Pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 37 lira 84 kuruştan, Ankara'da 38 lira 41 kuruştan ve İzmir'de ise 38 lira 58 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 37 lira 84 kuruştan, Ankara'da 38 lira 41 kuruştan ve İzmir'de ise 38 lira 58 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi

Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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